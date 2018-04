Filmmusik Benefiz-Gala für Mukoviszidose-Förderverein

Ulm / Christa Kanand

Filmmusik boomt! Sie findet auch beim jungen Konzertpublikum begeisterte Zuhörer, lockt gar manchen Neuling ins Konzert. „Ton ab! für Filmmusik“ hieß es bei der 23. Ulmer Benefiz-Gala zugunsten des Mukoviszidose-Fördervereins Ulm, an den alle Einnahmen gehen. Die ohne Gage auftretenden Philharmoniker und das Theater Ulm boten mit Moderator Matthias Kaiser gute Musik für den guten Zweck. Klangvoll ging es in die Traumfabrik nach Hollywood.

Wer kennt sie nicht, die Fanfare von 20th Century Fox? Alfred Newmans berühmteste Komposition ertönt bis heute vor jedem Film des Studios. Sie legte im Großen Haus nicht nur den roten Teppich für OB Gunter Czisch, der die im Lauf der Jahre auf eine Million Euro zusteuernde Gala lobte, sondern beamte die rund 500 Besucher über den großen Teich zu populären, unsterblichen Filmmelodien.

Dirigent Joongbae Jee, Erster Kapellmeister, stürzte sich mit wehenden Haaren und mitreißender Gestik in die Musik, das erstklassige Orchester folgte ihm gern: Sichtliche Spiellust, facettenreiches Können und bezaubernde Soli in der farbenreichen Besetzung eroberten das Publikum schon bei George Gersh­wins Musical „Funny Face“ im Sturm.

Kaisers Anekdoten

Bewährter Lotse während der zweieinhalbstündigen Reise im Großen Haus war der scheidende Operndirektor Matthias Kaiser. Eloquent steuerte er Wissenswertes, Anekdoten und Humor zu den meist fünfminütigen Arrangements bei. Märchenhafte Poesie, weite Landschaften, mitreißende Abenteuer, Augenblicke voller Herz und Schmerz, Pathos und Dramatik wurden tonmalerisch in Soundtracks lebendig. Welch eine musikalische Bandbreite! Das war feines Kino für die Ohren.

Die Größen der Filmmusik lieferten die Melodien. James Horner, Richard Rodgers, Klaus Badelt („Fluch der Karibik“) oder Elmer Bernstein („Die glorreichen Sieben“) trafen auf Ennio Morricone („Es war einmal in Amerika“-Suite), der dieses Jahr 90 wird, und den „Star Wars“­-Komponisten und vielfachen Oscar-Gewinner John Williams. Diesen beiden Komponisten galt die besondere Ehrerbietung. Wobei Konzertmeister Eduard Sondergegger, der 1989 im russischen Petrosawodsk geborene Geiger, als Solist in Morricones „Cinema Paradiso“ und in Williams’ „Schindlers Liste“ im bittersüßen Hauptthema zartbesaitetet bis in den höchsten Diskant über dem orchestralen Klangteppich auf den Spuren der Geigenlegende Itzhak Perlman wandelte.

Den finalen Höhepunkt markierte Jee mit Miklós Rózsas Sandalenfilm „Ben Hur“. Die dreiteilige Suite, die Streicherschmelz im Liebesthema romantisch in Szene setzte, gipfelte martialisch mit fünf Schlagwerkern und sattem Bläser-Sound im monumentalen Klangtross. Nach Blumen, Jubel und Beifallswogen entführten zwei Zugaben-Ritte in die Weiten der Prärie.