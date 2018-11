Pop Ben Howard: Kühle Distanz ist das Rezept

München / Udo Eberl

Im Finale des Konzerts wurden die Rufe nach dem alternativen Hit „Keep Your Head Up“ und Songs des Debüt-Albums immer lauter, doch Ben Howard ließ sich nicht erweichen. Nur die kühle Ästhetik der Show nicht brechen, den kühlen Nachhall der Echofizierung nicht auflösen. Der Seelentröster aus Südengland war da Teil einer kopflastigen Pop-­Inszenierung, die letztlich in einer Desillusionierung des Publikums münden sollte. In diesem machte sich reichlich Unruhe breit, obwohl doch die Fokussierung auf Howards jüngstes Album „Noonday Dream“ angesagt gewesen war.

Eben dieses Album war für Ben Howard ein weiterer Schritt vom schüchternen und einfühlsamen Singer/Songwriter zum Indierock-Künstler. Es ist ein reifes und starkes Konzeptwerk, live umgesetzt allerdings völlig aus der Balance geraten. Die so wunderbare Stimme geschluckt von nicht enden wollenden Echo-­Orgien der Gitarristen und analogen Synthie-Tieftönen, die Songs durch Effekte und Dauerwabern weniger in den vermutlich gewünschten psychedelischen Schwebezustand gebracht, als zerfasert.

Acht Musiker, darunter drei Streicher, agierten hier und produzierten leider mehr kreatives Tohuwabohu als kunstvolles Ineinandergreifen. Starke Linien und Parts gab’s jede Menge, aber auch zahllose Luftlöcher in dieser ambitionierten, visuell überzeugenden und doch nicht zu Ende gedachten (Selbst-)Inszenierung, in der „Noonday Dream“ am Stück gespielt wurde. Allein „Wild World“ von Cat Stevens durfte sich als Fremdkörper in diese etwas seltsame Session-Atmosphäre schieben, in der es keine spürbare Annäherung hin zum Publikum gab.

Zugabe-Rufe bauten sich nur langsam auf. Bitte, bitte, Lieblingssongs früherer Jahre. Doch das Konzept stand felsenfest. Rück­griffe gab’s nur auf das zweite Album „I Forget Where We Were“. Immerhin nun für weitere 30 Minuten ein wenig mehr Stimme hörbar und etwas Glückseligkeit für die Fans. Der nächste Step? Ambitioniert einen Schritt zurück. Berühren Sie uns wieder, Herr Howard. Nicht nur auf Tonträgern, auch live.