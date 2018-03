Künstler Bedreaga auf der Buchmesse: „Gibt keine Zufälle“

Ulm/Leipzig / Claudia Reicherter

Das war ein Abenteuer“, sagt Vasile Bedreaga. Man könnte auch Tortur dazu sagen, aber der aus Rumänien stammende Ulmer mit dem Künstlernamen Beva ist keiner, der gern lamentiert. Und so war seine Fahrt mit dem ICE am Samstag nach Leipzig, als der Zug 30 Kilometer vor dem Ziel sechs Stunden lang im Schneegestöber feststeckte, „ein Abenteuer“. Immerhin hat der Schaffner irgendwann warme Decken verteilt. Außerdem habe sich das Unterfangen rentiert. Denn dieser Wochenend-Ausflug stellte sein „Debüt in der Buchwelt“ dar. Und „das ist schön“, findet der 65-jährige gebürtige Klausenburger, der seit 30 Jahren in Ulm ein Atelier und eine Kunstschule unterhält.

„Ich glaube, es war das erste Mal, dass ein Bildender Künstler zur Buchmesse eingeladen war“, sagt Bedreaga. Und dazu kam es so: Der vielseitige Künstler und Tüftler hat eine seiner in der Fachwelt unter dem Namen „Anamorphose“ subsumierten Porzellanplastiken zu Ehren des aufständischen rumänischen Arztes, Publizisten und Dichters Banu Radulescu geschaffen. Diese Arbeit ist auf dem Titel des Buchs „Banu Radulescu – Autoportret – Poetii“ abgebildet.

Das Profil des Porträtierten wird in „Der ewige Schatten von Banu Radulescu“ – hochsymbolisch – erst dann sichtbar, wenn man eine Lichtquelle darauf richtet. Und das Porzellangebilde einen Schatten an die Wand wirft. Dennoch ist das Profil die ganze Zeit da – so wie in repressiven Systemen der Widerstand, für den auch Radulescu (1924-1998), der nach der Wende dort die Zeitschrift „Memoria“ gründete, im sozialistischen Rumänien Nicolae Ceausescus stand.

Zudem hat Vasile Bedreaga handschriftliche Verse des bewunderten Dichters, die dieser zum Teil unter denkbar schweren Bedingungen im Gefängnis verfasst hatte, wo es kein Papier zum Aufschreiben gab, auf hauchdünne gewellte Porzellanseiten gedruckt, die man sich als Bilder an die Wald hängen kann. Die Schatten-Skulptur, die kleineren Arbeiten und die Buchillustrationen verhalfen ihm nun zur Einladung zur Messe, deren Schwerpunktland in diesem Jahr Rumänien war. „Das ist eine große Ehre“, sagt der Mann, der überzeugt ist, „es gibt keine Zufälle im Leben“.

Zeichen des Protests

Er zeigte also am Wochenende seine Kunst am rumänischen Stand, nahm an Diskussionen teil und lernte interessante Menschen kennen. Etwa Ana Blandiana, einst ebenfalls Dissidentin und heute Beva zufolge „die größte noch lebende Dichterin“ seines Heimatlandes.

Auch Bedreaga war ein Opfer des 1989 gestürzten Ceausescu. Weil der Kunststudent nicht zur Armee wollte, wurde er durch medizinische Experimente zum Invaliden gemacht. So trägt er seinen Bart auch 31 Jahre, nachdem er aus dem repressiven System seines Heimatlands geflüchtet ist, als Zeichen des Protests, „als Revoluzzer“. Denn Barttragen war damals dort verboten.

„Und heute lebe ich wieder im Knast im Osten!“, sagt er lachend. Denn nach einer Zeit als Asylbewerber, da er unter anderem unentgeltlich Bühnenbilder fürs Westentaschentheater schuf, und nach einer Station in der ehemaligen Ulmer-Münster-Brauerei, wo er seine Kunstschule aufbaute, befindet sich sein geräumiges Atelier heute in der Oststadt im ehemaligen Militärgefängnis.

Seinen Schülern vermittelt er gerne, dass man von Kunst durchaus leben kann. Wenn man, wie er, vielseitig ist. Überhaupt: „Künstler sind reich in der Seele“, sagt er. Deshalb hat ihn auch die Leipziger Buchmesse so begeistert, die am Samstag trotz Schneegestöbers 80 000 Menschen besuchten: „Was für ein Durst für Kultur!“