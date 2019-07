Der Regisseur Tobias Kratzer sprudelte nur so vor Einfällen: ein „Tannhäuser“, der in Bayreuth von Bayreuth handelt. Aber die musikalisch-emotionale Wucht fehlte bei der Premiere, weil Valery Gergiev zu beliebt dirigierte. In einem alten Citroën-Kleinbus fährt eine verwegene Künstlertruppe von der Wartburg aus durch den deutschen Wald. Am Steuer sitzt Venus, neben ihr Tannhäuser, ein trauriger Clown. Mit dabei: der schrille Travestie-Artist Le Gateau Chocolat – auch eine Liebesgöttin, eine männlich schwarze. U...