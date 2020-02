Oper im Kino ist beliebt als Live-Übertragung, etwa aus der New Yorker Met. Im Münchner Nationaltheater läuft jetzt Kino in der Oper: „Judith“ heißt die Neuproduktion mit Musik von Béla Bartók, und der Clou ist, dass Regisseurin Katie Mitchell vor „Herzog Blaubarts Burg“ einen 35-minütigen Film zeigt, der zum „Konzert für Orchester“ eine Krimi-Vorgeschichte erzählt. Ein packender Opernthriller.

In „Herzog Blaubarts Burg“ von 1918 liefert sich Judith bedingungslos liebend dem Frauenmörder aus; sie geht in seine Burg, schließt fasziniert die sieben Türen auf, erkundet seine Seele, ist besessen davon, ihn zu erlösen. Viel Psychoanalyse. Nein, sagt die britische Regisseurin: Keine Frau würde das heute mehr tun. Feministisch habe sie die Genderfrage berücksichtigen wollen, „damit übergriffiges Verhalten gegenüber Frauen nicht legitimiert wird“. Sie dreht das Ganze um. Im modernen (Stumm-)Film von Grant Gee fahndet nun eine Kommissarin nach drei verschwundenen Frauen. Offenbar sucht sich der Täter seine Opfer auf einer Internetseite mit „Senior Queens“. Der Film zeigt rückblickend auch, wie ein Chauffeur seinem perversen Chef eine Frau zuführt; der lackiert ihre Fingernägel, bevor er sie missbraucht: Und aus dem Orchestergraben höhnt zynisch und aggressiv Bartóks „Da geh ich zu Maxim“-Zitat aus Lehárs Operette „Die lustige Witwe“.

Blaubart wählt die Kommissarin als Opfer aus

Die Kommissarin also ermittelt verdeckt, macht sich im Opferschema zurecht, und Blaubart wählt prompt diese Judith beim Escort-Service aus. Jetzt beginnt die Oper, das Bühnengeschehen in einer realistischen Szenerie, Raum für Raum im Keller Blaubarts. Der entdeckt, dass Judith verkabelt ist, aber sie kann ihm eine Waffe entreißen und überwältigen, die Frauen befreien.

Man fragt sich zwar, weshalb die Kommissarin nicht gleich das SEK losschickt oder weshalb die Kollegen nicht anrücken, wenn’s gefährlich wird. Egal. Nina Stemme singt die lebenserfahrene Kommissarin hochdramatisch entschlossen, John Lundgren ist mit gnadenloser Basshärte der Blaubart. Ein Ereignis ist die Musik: Bartóks so virtuos furioses „Konzert für Orchester“ von 1944 und der expressionistische Operneinakter, dunkel in die Seele bohrend.

Großartige Dirigentin Oksana Lyniv

Am Pult des phänomenalen Bayerischen Staatsorchesters: eine Frau, die zierlich-mädchenhafte, unglaublich energievolle wie klangbewusste Ukrainerin Oksana Lyniv. Sie war in München die Assistentin Kirill Petrenkos und ist jetzt Chefin in Graz – eine Dirigentin auf dem Weg zur Weltkarriere.