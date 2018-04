Karlsruhe Badischer Kunstverein feiert 200-jähriges Bestehen

Karlsruhe / DPA

Einer der ältesten Kunstvereine Deutschlands feiert sein 200-jähriges Bestehen: Seit 1818 zeigt der Badische Kunstverein Ausstellungen aktueller Kunst, ab 1900 in dem eigens dafür errichteten Gebäude in der Karlsruher Waldstraße 3. Er war zugleich die erste Institution der Bildenden Kunst in der ehemaligen Residenz der badischen Markgrafen. Wie das Ausstellungshaus am Montag mitteilte, wird das Jubiläumsjahr neben dem Festakt am 1. Mai mit vier großen Ausstellungen und einem umfangreichen Festivalprogramm gefeiert. Dabei will man sich der wechselvollen Geschichte aus vielfältigen Perspektiven nähern.

Für das Jubiläum wurde der Kunstverein aufgehübscht: So wurden die Räume saniert und das Foyer neu gestaltet. Auch wurde als Gemeinschaftsarbeit unter Federführung des Akademieprofessors Franz Ackermann ein neues Konzept für den Barraum im Durchgang des Kunstvereins entwickelt. Die erste große Ausstellung im Jubiläumsjahr und zugleich der Beitrag des Kunstvereins zu den 24. Europäischen Kulturtagen Karlsruhe ist die Schau „SHE and HE“. Sie ist nach Angaben des Kunstvereins die erste umfangreiche Retrospektive des polnischen Künstler*innenduos KwieKulik in Deutschland.

Kunstverein zum Jubiläum