Stuttgart Bachakademie: Musik Bachs bleibt Dreh- und Angelpunkt

Stuttgart / DPA

Fünf Abonnementkonzerte, Projekte mit den Titeln „Bachbewegt! Tanz“ und „Bachbewegt! Singen“ sowie ein Sonderkonzert zum 334. Geburtstag des Künstlers hat die Internationale Bachakademie für die neue Spielzeit angekündigt. Die neue Gaechinger Cantorey präsentiert erstmals Georg Friedrich Händels „Messiah“ zur Saisoneröffnung am 6. Oktober. Die Musik von Johann Sebastian Bach bleibe jedoch Dreh- und Angelpunkt des Programms, versicherten am Freitag Akademieleiter Hans-Christoph Rademann und Chefdramaturg Henning Bey. Neben dem traditionellen Geburtstagskonzert am 21. März, diesmal mit der Johannes-Passion, widmet die Akademie ihrem Namenspatron ein Konzert am 1. Advent.

Die neu aufgelegte Bachwoche im März 2019 stellt die Komponisten Georg Philipp Tellmann und Johann Sebastian Bach „im musikalischen Dialog“ einander gegenüber. Junge professionelle Sänger und Instrumentalisten bilden das Junge Stuttgarter Bach-Ensemble (JSB), das nach dem Vorbild der Gaechinger Cantorey als Barockorchester erstmals auf historischen Instrumenten musizieren wird. Die Reihe „Bachbewegt“ will speziell Kinder und Jugendliche an Alte Musik heranführen - mal singend, mal tanzend.

Auch ein personeller Wechsel steht an: Die Musik- und Kulturwissenschaftlerin Kartin Zagrosek wird neue geschäftsführende Intendantin und löst im September Gernot Rehrl ab. Zagrosek kommt von den Niedersächsischen Musiktagen.

