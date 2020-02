Er wartet mit einem gepackten Koffer auf die politische Polizei, Tage und Nächte. Der sowjetische Terror in den 1930er Jahren: Auch Dmitri Schostakowitsch muss mit einem Todesurteil rechnen – nur weil Stalin eine Aufführung seiner Oper „Lady Macbeth von Mzensk“ im Moskauer Bolschoi-Theater besucht hatte und die „Prawda“ dann in dem anonymen Artikel „Chaos statt Musik“ das Werk und den Komponisten verdammte.

Schostakowitsch überstand die „Säuberungswellen“ und führte ein ambivalentes Leben in der Sowjetunion: verboten, aber auch als Nationalheld im Ausland benutzt. Ein moralischer Zwiespalt: um die Kunst ringend und ebenso um die nackte Existenz. So musste er 1948 auf Stalins Wunsch auf einem Friedenskongress in New York in einer ihm diktierten Rede den Kollegen Igor Strawinsky als Vaterlandsverräter beschimpfen. Am 5. März 1953 starb Stalin – und Schostakowitsch schrieb seine dann im Dezember uraufgeführte 10. Sinfonie: kein Jubel, eher ein Klagen, eine Trauerarbeit. Im zweiten Satz, einem kurzen Allegretto, tobt das Orchester geradezu gewalttätig. Eine Wut bis zum vierfachen Forte. Schostakowitschs Sohn Maxim erzählte, dass sein Vater „das schreckliche Gesicht von Stalin“ beschrieben habe.

Es gelang eine mitreißende Aufführung

Also das war am Dienstagabend im ausverkauften CCU nun wirklich das Kontrastprogramm zum Faschingstreiben. Ulm, wie es nicht singt und lacht. Im 3. Philharmonischen Konzert dirigierte Generalmusikdirektor Timo Handschuh diese fast einstündige 10. Sinfonie, es gelang eine mitreißende Aufführung: die bei den Streichern deutlich aufgestockten Philharmoniker in Top-Form. Große Kraft und Energie, auch ein erstaunlich verschworenes, homogenes Spiel.

Der Schriftsteller Julian Barnes hat vor einigen Jahren einen großartigen Roman über den tief verzweifelten Schostakowitsch geschrieben, der so unerhört emotionale Musik komponierte: „Im Lärm der Zeit“. Darin heißt es: „Seine Hoffnung war, der Tod werde seine Musik befreien: befreien von seinem Leben.“ Man kann in dieser 10. Sinfonie die politische Geschichte mithören, aber sie ist schlichtweg aufwühlende Musik – wie auch Handschuh und die Philharmoniker demonstrierten.

Dvorak setzte dem Cello ein musikalisches Denkmal

Vor der Pause erklang eines der herrlich spätromantischen Werke Antonin Dvoraks: das 1896 uraufgeführte Cellokonzert. Das Programmheft vermerkte, dass der Tscheche am „näselnden“ bis „brummenden“ Klang dieses Instruments herumgenörgelt habe, ehe er ihm in diesem Spätwerk ein Denkmal setzte. Na ja, es gibt schon wunderbare Cello-Passagen in den vorausgegangenen Sinfonien und Streichquartetten . . .

Aber in diesem Konzert, klar, komponierte Dvorak höllisches Virtuosenfutter wie sanfteste Kantilenen. Das bot der ungarische Solist László Fenyö, international ausgezeichnet und tourend und seit 2012 Professor in Karlsruhe, auf höchstem Niveau. Prankenhafter Zugriff, aber Fenyö zeigte sich vor allem als meisterlich feinsinniger Cellist, der nicht nur auftrumpfen will, sondern vom Piano herkommt. Die Philharmoniker, nicht gerade im Gesamtklang ausbalanciert, deckten ihn aber auch gerne mal zu. Trotzdem: eine starke Aufführung, und für den großen Jubel des Publikums bedankte sich Fenyö mit einem Bach-Solo.