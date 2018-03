Tübingen Ausstellung zur Weiterentwicklung der Minimal Art

Tübingen / DPA

Dem Nachleben der Minimal Art widmet die Tübinger Kunsthalle eine neue Ausstellung. Unter dem Titel „Sexy and cool. Minimal goes emotional“ sollen rund 60 Werke gezeigt werden, hieß es am Donnerstag bei der Kunsthalle. Die mehr als 20 ausgestellten internationalen Künstler bezögen sich auf die Ansätze dieser Stilgattung, hätten ihre Werke jedoch um sensuell-körperliche Aspekte sowie subjektive Inhalte erweitert.

Nach Angaben des Ausstellungshauses ist die Minimal Art eine der einflussreichsten Stilgattungen des 20. Jahrhunderts. Charakteristisch ist etwa die Verwendung elementarer, oft geometrischer Formen. Zum Kernbestand der Gattung gehören unter anderem Werke von Donald Judd, Robert Morris und Dan Flavin. Die Schau in der Tübinger Kunsthalle startet am Samstag und läuft bis Anfang Juli.