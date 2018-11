Graphic Novel Ausstellung zu Autobiografien und Adaptionen

Waiblingen / Claudia Reicherter

Barbara Yelins Aquarelle allein sind schon eine Ausstellung wert. In Originalgröße wirken ihre Illustrationen zum mit Thomas von Steinaecker 2017 entstandenen „Sommer ihres Lebens“ viel zarter und nuancierter als im Buch. Daneben zeigt „Graphic Novels – Aktuelle deutsche Comic-Romane“ in der Galerie Stihl in Waiblingen bis Januar rund 290 Zeichnungen, Skizzen, Storyboards und Drucke 17 weiterer deutschsprachiger Vertreter grafischer Literatur: international etablierte Autoren und Zeichner wie Anna Haifisch mit ihrem zerzausten Künstler-Vogelwesen „The Artist“, Birgit Weyhe mit dem doppeldeutigen autobiografischen „Ich weiss“, Reinhard Kleist, Max Baitinger und die Flüchtlings-Reportage-Wimmelbilder des Stuttgarters Olivier Kugler.

Dazu gibt es bislang Unveröffentlichtes: Felix Pestemers gezeichnete Theorien dazu, wie die Vorstellung von Ungeheuern entsteht („Drachenei im Stammhirn“), und Anke Feuchtenbergers großformatige Kohlezeichnungen zwischen Shaun Tan und Robert Longo („Ein deutsches Tier im deutschen Wald“).

Die Hamburgerin zählt seit den 1990er Jahren zur deutschen Comic-Avantgarde und hat etwa Yelin und Weyhe ausgebildet. Sie prägt bis heute Talente wie Lukas Jüliger, der in der Galerie Stihl nun akribisch schraffierte, flimmernd wirkende Zeichnungen seines Comic-Debüts „Vakuum“ zeigt. Genaues Hinschauen offenbart hie und da, mit welch’ Druck Graphit oder Tusche aufs Papier kommen. In Isabel Kreitz’ „Haarmann“ fehlt noch der Text. „Die Weißräume werden erst im nächsten Arbeitsschritt am Computer ausgefüllt“, erklärt die kommissarische Leiterin der städtischen Galerie, Barbara Martin. In einem Schaukasten sind Vorstufen zu den knalligen Drucken von Jakob Hinrichs’ „Hans Fallada – Der Trinker“ zu sehen. Andere Arbeiten offenbaren Ausbesserungen mit Deckweiß.

Das brauchte Graphik-Professor Hans Hillmann nicht, als er in den 70ern sieben Jahre lang einen Krimi Dashiell Hammetts in fein aquarellierte Zeichnungen übertrug. Ihm reichten zur Korrektur Wasser und Radiergummi. Ganz ohne Sprechblasen wurde sein „Fliegenpapier“ 1982 zum Meilenstein deutscher Bilderzählungen.

So führt der 2014 gestorbene Plakatkünstler auch in der vom Horst-Janssen-Museum Oldenburg konzipierten Schau neben dem Erfinder des Begriffs „Graphic Novel“, Will Eisner (mit einer Original-Seite aus seinem Klassiker „A Contract with God“, 1978), zum Thema hin.

Der Waiblinger Kurator Maximilian Lechler hat die Oldenburger Ausstellung erweitert, fügte zur Österreicherin Ulli Lust deren Landsmann Nicolas Mahler mit Skizzen zur herrlichen Jelinek-Adaption „Der fremde!“ hinzu, und noch drei junge Künstlerinnen spiegeln das zunehmende Geschlechtergleichgewicht der Szene: Paula Bullings luftiges Bunt­­stift-­Reisetagebuch „Lichtpause“ gehört zu den lohnenden Entdeckungen wie Antonia Kühns „Lichtung“, wo Panele einem Memory-Spiel gleich fragmentiert für verblassende Erinnerungen stehen. Sonja Schlappingers humorprall bis bitteres autobiografisches „Die Kraft der heil(g)en Familie“ unterstreicht Lechlers Fokus auf Biografien und Literaturadaptionen, durch die sich die „neunte Kunst“, wie es Eisner wünschte, zunehmend vom Superhelden-Comic emanzipiert.

Die Graphic Novel sei ein Genre, „auf das sich fast alle Bevölkerungsschichten einigen können“, meint Lechler. Die Kraft der Verbindung von Bild und Text habe schon Goethe 1829 erkannt, als er die Parodie seines „Faust“ durch den Genfer Künstler Rodolphe Töpffer lobte. Auf die Tradition verweist der Kurator in der Galerie Stihl mit Stellwänden in historischem Schweinfurter Grün. Die führen sternförmig zu einem „Lese-Hügel“ hin, mit Büchern der Aussteller und Sesseln. Denn hier soll nicht nur gestaunt, sondern auch geschmökert werden.