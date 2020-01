Das Licht der Morgensonne taucht Gesicht und Körper der Frau in ein warmes Licht. Sie blickt aus dem Erker eines Hauses hinaus in die Landschaft. Ein Moment der Ruhe, doch etwas Beunruhigendes liegt in der Luft. „Cape Cod Morning“ ist eines der bekannteren Bilder des Malers Edward Hopper (1882-1967), der das Bild der USA in der bildenden Kunst so sehr geprägt hat wie wohl kein anderer. Aber was genau macht die Frau? Sie prüfe, ob sich das Wetter zum Wäscheaufhängen eigne, scherzte Hoppers Frau auf diese Frage gerne. Die Fondation Beyeler im schweizerischen Riehen legt in ihrer Hopper-Ausstellung eine andere Antwort nahe: Sie sieht hinaus in die amerikanische Landschaft.

65 Werke, ein Großteil aus der Sammlung des Whitney Museums in New York, das den Nachlass Hoppers verwahrt, sind vor den Toren Basels zu sehen, der Großteil Ölbilder, aber auch Zeichnungen und Aquarelle, die bislang kaum in der Öffentlichkeit zu sehen waren. Rund ein Zehntel aller Hopper-Gemälde sind in Riehen vereint, was die Schau allein schon zu einem internationalen Ereignis macht: In den Sammlungen europäischen Museen ist der große Realist praktisch nicht vertreten. Wichtiger ist aber die neue Perspektive, welche die Fondation Beyeler auf das Werk eröffnet: Sie zeigt Hopper nicht als den Maler von Menschen im Kunstlicht von Bars und Hotels, sondern als künstlerischen Vermesser amerikanischer Landschaften.

Edward Hopper reiste dreimal nach Frankreich

Den Ursprung dieser Beschäftigung verortet die Ausstellung in Frankreich, wohin der Maler zwischen 1906 und 1910 dreimal gereist ist. In Paris konnte der Amerikaner nicht nur das Werk des von ihm verehrten Realisten Gustave Courbet studieren, er kam auch in Berührung mit den Bildern der Impressionisten – zu sehen etwa auf einer 1909 entstandenen Darstellung des Seine-Tales, das in einem sanften Dunst liegt, die weißen Häuser sind kaum mehr als hingetupft. Die französische Leichtigkeit wird Hopper, der vor seinem Durchbruch als Illustrator tätig war, schon bald zugunsten eines flächigeren Malstils aufgeben. Es geht ihm, wie vielen Künstlern seiner Generation, um die Etablierung einer nationalen, amerikanischen Ästhetik.

Diesen Umstand sollte man allerdings nicht mit einer patriotischen Jubelkunst verwechseln: Hopper ist der Maler der dunklen Seiten der USA, der Einsamkeit in den Großstädten – aber auch der „Ödnis der Vorstädte“, wie er es selbst nannte, und der Verlorenheit in der Landschaft. Immer wieder lässt er, der zumeist im Atelier malte, Eisenbahnstrecken und Straßen die Szenerie horizontal durchschneiden: ein Trick, der die Weite des Panoramas betont, aber auch den sonst unsichtbaren Menschen ins Bild holt. Hoppers Landschaften sind mindestens so amerikanisch und doppelbödig wie seine Stadtbilder: Hinter der Weite lauert die Leere.

Der Wald auf Hoppers Bilder wirkt dunkel und hermetisch

Eine besondere Rolle kommt in den Gemälden dem Wald zu, der dunkel und hermetisch wirkt, wie auf „Gas“ (1940). Auf diesem Bild, einem der Hauptwerke des Malers, ist im Vordergrund eine Tankstelle zu sehen, ein einsamer Tankwart steht im Kunstlicht an den Zapfsäulen; dahinter durchschneidet eine schmale Asphaltstraße die Szene – und verschwindet bedeutungsvoll in der Finsternis der Bäume. Heller, leichter sind seine Darstellungen des Lebens am Meer, weiße Segel (Hopper war selbst als junger Mann begeisterter Segler) auf blauen Wellen. Doch selbst da wirkt die Nüchternheit der Darstellung beunruhigend. „Kunst ist in so hohem Maß ein Ausdruck des Unbewussten, dass mir scheint, dass sie dem Unbewussten das Wichtigste verdankt und das Bewusstsein nur eine untergeordnete Rolle spielt“, deutete der Künstler 1939 selbst die rätselhafte zweite Ebene hinter seinen sachlichen Motiven an.

Hitchcock und Lynch wurden von dem Maler inspiriert

Seine Bilder stecken voller Geschichten, die sich noch nicht ereignet haben. In den kulissenhaften Häusern vermuteten Alfred Hitchcock und David Lynch die Abgründe der amerikanischen Seele. Der Einfluss des Malers auf das Kino des 20. und 21. Jahrhunderts ist enorm. Umgekehrt war Hopper aber auch vom Kino seiner Zeit beeinflusst, wie Filmemacher Wim Wenders sagt: Es verwendet „Ausschnitte, die er nicht gemacht hätte, wenn er nicht Filme gesehen hätte“.

Wenders hat im Auftrag der Fondation Beyeler einen Kurzfilm realisiert, eine 14-minütige „3D-Installation“ namens „Two or Three Things I Know about Edward Hopper“. Der bekannte Regisseur und Amerika-Kenner („Paris, Texas“) hat sich von den Bildern des Malers inspirieren lassen, erzählt wortlos von Sehnsucht und Melancholie.

Hoppers Gemälde sind perfekte Projektionsflächen für Gefühle und Stimmungen, aus ihnen sprechen der amerikanische Traum – und der Albtraum der Moderne.