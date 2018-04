Theater Ulm Auslastung des Ulmer Theaters sinkt

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

„Die Zahlen stehen in dem Papier und sind so, wie sie sind.“ Andreas von Studnitz, Intendant des Theaters Ulm, sah gestern im Kulturausschuss keine Veranlassung, in Vertretung der erkrankten Verwaltungsdirektorin Angela Weißhardt etwas zum Zwischenbericht der laufenden Saison auszuführen. Da die Stadträte ebenso wenig Lust zeigten nachzufragen, war der Tagesordnungspunkt nach zwei Minuten erledigt. Die Zahlen sprachen wohl für sich.

Sie sagen aber nur wenig Gutes. Erstmals seit vielen Jahren sind die Zahlen nicht nur in den großen, sondern auch in den kleinen und mittleren Abonnements gesunken – es sind nur noch 8061. Die Auslastung im Großen Haus (Stand 31. Januar) beträgt 74,3 Prozent. „Nabucco“ glänzt mit 94,8 Prozent, doch besonders das Märchen „Schneewittchen“ mit 76,5 Prozent Auslastung (und das bei weniger Vorstellungen als üblich), aber auch die Operette „Die Piraten von Penzance“ mit nur 64,9 Prozent führen zu niedrigeren Besucherzahlen als in den vergangenen Jahren.