Kunst Auftritt der Schamanin Marina Abramovic

Bonn / Von Burkhard Meier-Grolman

Man kann ihr alles vorwerfen: Unempfindlichkeit gegenüber jedweder Contenance, penetrante Geltungssucht und Öffentlichkeitsgeilheit. Auch die totale Negierung von Benimmregeln, besonders aber einen ungebremsten Hang zur permanenten Selbstkasteiung und Selbstverletzung. Aus dieser Flut von Anschuldigungen wird sie sich ohne die geringsten erkennbaren Beschädigungen wie ein Phönix aus der Asche erheben, und sie wird im Gewand einer Hohepriesterin und ausgestattet mit den Zauberkräften einer Schamanin zur Tat schreiten und ihre nächste Aktion in die Wege leiten.

Denn die 1946 in Belgrad im ehemaligen Jugoslawien geborene Serbin Marina Abramovic beunruhigt und schockt seit 50 Jahren die Öffentlichkeit mit ihren ungewöhnlichen und meist tabubrechenden Performances. Wenn jetzt in der Bonner Bundeskunsthalle versucht wird, diesem Live-Geschehen aus diesen fünf vergangenen Dekaden in einer wirklich groß angelegten Retrospektive gerecht zu werden, dann muss das sicher gut gemeinte Unternehmen eigentlich scheitern.

Denn wie kann man dem wissensbegierigen Ausstellungspublikum klarmachen, was passiert, wenn sich Marina Abramovic wie 2010 im New Yorker MoMA geschlagene 736 Stunden lang still und stumm auf einen Stuhl setzt und dann mit insgesamt 1675 einzelnen Besuchern direkten Blickkontakt herstellt? Auch die beste hochauflösende Video-Aufzeichnung kann nicht vermitteln, welche Dramen sich bei dieser ungeschützten Konfrontation mit der Künstlerin Marina Abramovic in den Köpfen der Besucher abspielen. Dass da Lippen und Hände plötzlich zu zittern anfangen und dass da Tränen fließen, dass Leute entnervt aufstehen und wegrennen, ja, das kann die Kamera einfangen. Aber wie hoch ist der Grad der Erschöpfung nach 700 Stunden bei der Protagonistin selbst und die seelischen Belastungen bei ihren experimentierfreudigen Gegenübern?

Erfreulich viele von Marina Abramovics berühmten und Aufsehen erregenden Live-Performances werden in Bonn mit wechselnden Akteuren nachgestellt. Zusammen mit ihrem damaligen deutschen Kunst-und Lebensgefährten Ulay (bürgerlich: Frank Uwe Laysiepen) hat sie schon 1977 im roten Bologna ihre spätere Welt-Karriere eingeläutet. Die beiden Performance-Künstler fungierten damals im sehr schmalen Museumseingang als splitternackte Türsteher, das Publikum war gezwungen, sich zwischen den beiden Körpern hindurchzuzwängen, auch in den hippiehaltigen 70er Jahren sicher keine leichte Übung! In der Bundeskunsthalle hat man es leichter, man muss die Nackedeis nicht direkt passieren, man kann auch außen herum gehen.

Wie gesagt, wenn wie bei „Luminosity“ von 1997 eine Performerin nackt und ohne Bodenkontakt auf einem Fahrradsattel balanciert, wenn wie bei „Art must be beautiful, artist must be beautiful“ von 1975 ein Marina-Double ihre Haare stundenlang mit Kamm und Bürste malträtiert oder wenn wie bei „Work Relation“ von 1978 mit Pflastersteinen gefüllte Eimer sinnlos hin-und hergetragen werden, dann ist man von der Wirkungskraft der Aktionen beeindruckt.

Richtig an die Nieren geht ein Foto von Marina Abramovics Auftritt 1997 bei der Biennale in Venedig, wo sie beim „Balkan Baroque“ mit einer Bürste auf einem Haufen blutiger Rinderknochen sitzt und diese verzweifelt zu reinigen versucht. Damit reagiert sie auf den Kannibalismus und das Menschenschlachten im Balkankrieg, und da gilt auch der Titel der Bonner Retrospektive „The Cleaner“, den man nicht ins Deutsche übertragen kann.

Allein für diese eine Performance hat Marina Abramovic schon ein Denkmal verdient, und das bekommt es in der Bonner Bundeskunsthalle auch, unter anderem mit einem monumentalen Großporträt im Foyer, wo sich die weiß gekleidete Marina Schmerzen zufügt, indem sie ihren Zeigefinger in die Flamme einer Kerze hält.