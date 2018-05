pop Auch ohne One Direction aufs Erfolgskurs

München / Magdi Aboul-Kheir

Kein Wort über One Direction. Okay, zum Anheizen der Fans läuft vorab der Song „18“, und Niall Horan wird selber zwei Lieder der Boygroup spielen. Aber an diesem Abend in der ausverkauften Münchner Tonhalle geht es nicht um die erfolgreichste Teenieschwarmband der jüngeren Vergangenheit. Es geht um Niall Horan selbst, den 24-jährigen Iren, der auf seiner Solo-­Welttour vier Konzerte in Deutschland gibt. Er plaudert nicht über das, was war, sondern zeigt, was hier und jetzt ist. Und das kann sich sehen und hören lassen.

Erst vor wenigen Wochen hatte One-Direction-Kumpan Harry Styles ebenso in München gespielt. Er hatte sogar die Olympiahalle gefüllt und war dort euphorisch gefeiert worden.

Horan und Styles sind zwei der ehemals fünf, zuletzt vier Mitglieder von One Direction. Seit Anfang 2016 legt die Band offiziell eine Pause ein, seitdem sind die jungen Mannen erfolgreich auf Solo-Pfaden unterwegs. Dass sie alle singen können, steht außer Frage – nun zeigt sich, ob jeder für sich das gewisse Etwas hat.

Popularität und Erfolge von One Direction sind mit dem Hype um Take That in den 90ern zu vergleichen. Aus Kandidaten der britischen Castingshow „The X Factor“ zusammengestellt, eilte One Direction seit der Debütsingle „What Makes You Beautiful“ von Hit zu Hit. Mehr als 50 Millionen Platten haben sie verkauft, in Großbritannien hatten sie 14 Singles in den Top Ten, vier Mal waren sie Nummer eins. Songs wie „Story Of My Life“, „Perfect“ und „Drag Me Down“ liefen weltweit im Radio in Dauerschleife. Und ihre Konzerte waren Events, von zehn Millionen Fans bejubelt.

Mit Zayn Malik stieg einer der Fünf im März 2015 während einer Tour aus. Zu viel Stress, zu wenig Normalität, sagte er. Das nahmen ihm nicht wenige Fans übel, doch schon bald legte der Spezialist für hohe, gefühlvolle Töne mit seiner Solo-Karriere los – und wie. Seine erste Single „Pillowtalk“ und sein Debüt-Album „Mind Of Mine“ standen weltweit an der Spitze der Charts. Mit einem zweiten Album ist alsbald zu rechnen.

Nach Maliks Ausstieg dauerte es dann nur zehn Monate, bis One Direction eine Pause ankündigte – eineinhalb Jahre werde diese dauern und den Mitgliedern kreative Freiräume schaffen, hieß es. Diese Pause dauert freilich an, und die Fans sind nicht mehr arg optimistisch, dass sich One Direction in absehbarer Zukunft als Band zurückmelden könnte. Dazu laufen auch die Solo-Karrieren, nicht nur Maliks, zu gut.

Vor allem die von Harry Styles. Der 24-Jährige ist ein Mädchenschwarm ersten Ranges, vor allem aber hat er mit dem Album „Harry Styles“ und der Single „Sign Of The Times“ sowohl kommerziell als auch künstlerisch ein starkes Zeichen gesetzt. Seine Lieder sind keine One-Direction-­Kopien, sondern bieten gutes, ­abwechslungsreiches Poprock-­Songwriting. Seine Stimme ist ohnehin markant.

Dazu hat Styles vergangenes Jahr als Schauspieler in einer beachtlichen Nebenrolle in Christopher Nolans Kriegsfilm „Dunkirk“ Eindruck hinterlassen, und derzeit zeigt er auf Welt-Tournee Entertainer-Qualitäten. Wie ­Gucci-Träger Styles in der Olympiahalle abräumte, die Fans beglückte und auch musikalisch ablieferte, das ließ an den jungen Robbie Williams denken.

Aber auch mit den anderen Mitgliedern der Band ist zu rechnen, denn jeder hat individuelle Qualitäten, hat etwas charmant Eigenes. Louis Tomlinson (26) feilt nach erfolgreichen Singles („Just Hold On“, „Back To You“) an seinem Debüt-Album. Das gleiche gilt für Liam Payne (24). Der war in Deutschland vor wenigen Monaten gemeinsam mit Rita Ora schon Nummer eins der Charts: mit dem Lied „For You“ aus dem „Fifty Shades Freed“-­Soundtrack.

Und dann ist da eben noch Niall Horan. Er setzt auf angenehm fluffigen Pop, sein im Oktober erschienenes Album „Flicker“ war in den USA sogar Chart-Spitzenreiter, verkaufte sich aber auch andernorts gut.

Zuneigung und Energie

Lässig gekleidet, ohne Allüren steht Horan auf der Bühne der Tonhalle und freut sich über die lautstarke Zuneigung und Energie der überwiegend weiblichen Fans: „This is unbelievable!“ Flotte Gitarren-Nummern und süffige Balladen wechseln sich ab, den Springsteen-Hit „Dancing In The Dark“ interpretiert er gefällig. Auch seine eigene Lieblingsnummer „Flicker“ begeistert, zumal die Band und der Sound richtig gut sind.

Wie gesagt, zwei One-Direction-Songs bringt Niall Horan dann doch. Wie er „Fool’s Gold“ per­formt, allein mit Gitarre, beseelt das Publikum. Und mit „Drag Me Down“ beginnt er den Zugabenteil. Ganz am Ende aber singt er sein Lied „On My Own“, und man könnte sich kein besseres Finale und auch kein passenderes Motto vorstellen.