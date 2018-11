Ludwigsburg Antiquaria-Preis 2019 geht an Klaus Völker

Ludwigsburg / DPA

Der nächste und 25. Antiquaria-Preis für Buchkultur geht an den Dramaturgen und Theaterhistoriker Klaus Völker. Der 80 Jahre alte Brecht-Biograf wird die mit 10 000 Euro verbundene Auszeichnung am 24. Januar zur Eröffnung der Antiquariatsmesse in Ludwigsburg entgegennehmen, wie die Organisatoren am Sonntag bekanntgaben.

Der Philologe habe sich über ein halbes Jahrhundert hinweg mit einer Fülle von Editionen, Anthologien und Einzelstudien hervorgetan und sei dem Theater eng verbunden, heißt es in der Begründung der Jury. Völker verkörpere mit seinem Werk „in klassischer Weise jene ingeniöse (schöpferische) Belesenheit, auf deren Interventionen die Buchkultur angewiesen ist“.

Klaus Völker stammt aus Frankfurt am Main, in Berlin feierte er jüngst seinen 80. Geburtstag. Von 1969 bis 1985 war er leitender Dramaturg am Theater Zürich und später Leiter des Stückemarktes der Berliner Festspiele. Bis 2005 war er Rektor der Hochschule für Theaterkunst „Ernst Busch“.

Aus seinen Arbeiten hebt die Jury sowohl seine Ausgabe der Werke des Schriftstellers Max Herrmann-Neisse hervor als auch seine Biografien etwa zu Bertolt Brecht. Lesern und Theaterzuschauern habe Völker immer wieder entscheidende Hinweise gegeben. „Und er hat vorgeführt, wie man weit blickende Kennerschaft mit Text-Akribie verbindet.“

