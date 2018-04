Comic-Festival Anna Sommer: Eine Woche vor Publikum arbeiten

Luzern / Claudia Reicherter

Nach mehr als zehn Jahren hat die Züricher Autorin und Illustratorin Anna Sommer ihre erste neue längere Graphic Novel vorgelegt: „Das Unbekannte“ (Edition Moderne, 96 Seiten, 28 Euro). Deren französische Ausgabe war dieses Jahr für den großen Preis des Comicfestivals Angoulême nominiert. Für die deutschsprachige Ausgabe war Sommer schon vor deren Erscheinen mit dem Comic-Stipendium der Deutschschweizer Städte 2017 ausgezeichnet worden.

Deshalb bereitet sich die 49-Jährige jetzt auf ein Experiment vor. Statt wie sonst in der Stille ihres Ateliers mit dem Cutter und der Feder Illustrationen als Auftragsarbeiten zu erschaffen und eigene Bücher vorzubereiten, packte sie gestern ihre Materialien zusammen, um für eine Woche von Zürich nach Luzern zu ziehen. Beim dort heute beginnenden Fumetto-Comic-Festival ist sie dieses Jahr „Artist in Residence“.

Das umfasst nicht nur eine Ausstellung, sondern auch die Arbeit in einem öffentlichen temporären Atelier, das für sie im Empfangsbereich des Hotels „Schweizerhof“ eingerichtet wird. Dort schneide sie in der für sie so charakteristischen Papercuttechnik Porträts von Besuchern, erklärt die gelernte Grafikerin. Die würden dann zur Ausstellung mit Originalen aus dem neuen Buch, älteren Arbeiten und Papierschnitten hinzugefügt, sodass die wie ein Organismus wachse.

Direkt vor Publikum zu arbeiten, kenne sie von Workshops und vom Signieren, das hier sei aber auch für sie neu. „Es kann sein, dass ich mich nach dieser langen Woche wieder nach meiner stillen Kammer sehne.“ In „Das Unbekannte“ erzählt Anna Sommer auf zwei Zeitebenen von drei Frauen, einem Mann, einem Hund und einem Baby – mit überraschendem Ende. Ausgangspunkt war für sie das Bild eines Neugeborenen, das in einer Umkleidekabine zurückgelassen wird.

Fumetto, 1992 ins Leben gerufen, ist heute neben Angoulême und Erlangen eines der großen internationalen Festivals für Comics und Illustration in Europa.



Info Zum Fumetto-Festival gibt es von 14. bis 22. April in der ganzen Stadt Luzern Comic-Ausstellungen und Vorträge.