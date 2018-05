Ausstellung Alte Nationalgalerie feiert „Wanderlust“

Berlin / Christoph Müller

Das Humboldt-Forum im 2019 fertiggestellten Wiederaufbau des monumentalen Berliner Schlosses wirft seinen Schatten voraus. Alle Museen der Hauptstadt stellen sich schon jetzt auf mehr Diversität und Cross-over-­Internationalismus ein. So hat die Neue Nationalgalerie, deren geschlossener Hauptsitz im Mies-van-der-Rohe-Bau noch sehr lange für seine Totalrenovierung braucht, in ihrem Ausweichquartier Hamburger Bahnhof ihr Depot gelüftet: Mit „Hello World“ schafft sie eine spannende Neusicht auf die nun nicht mehr auf die westliche Welt beschränkte Entstehung der Moderne. Und das Deutsche Historische Museum begnügt sich nicht länger mit einem so unergiebigen Thema wie „Sparen – eine deutsche Tugend“, sondern holt mit „Europa und das Meer“ kulturhistorisch weit aus und schildert das Schicksal von 13 Hafenstädten. Dazu passt nun auch die „Wanderlust“, der die Alte Nationalgalerie mit ihrer immensen Caspar-David-­Friedrich-Sammlung im Mittelpunkt ein ganzes Stockwerk freigeräumt hat.

120 Gemälde, Zeichnungen, Grafiken, Skulpturen und Bücher von 75 Künstlern feiern das Wandern als einen Urtrieb des Menschen, der sich nur auf solch selbstbestimmte freiwillige Fortbewegungsart der Natur in allen Höhen- und Tiefenlagen nähern kann. Das Wort haben die deutschen Romantiker um 1800 erfunden; ein Jahrhundert später importierte es, wie „Heimat“ und „Angst“, das englische Wörterbuch als unübersetzbar.

Nicht, dass vor 1800 nicht auch schon das Wandern die Maler beschäftigt hätte. Als einer der ersten durchwanderte Pieter Breughel im frühen 16. Jahrhundert die Alpen. Aber da fängt die Ausstellung nicht an, und sie endet auch nicht beim Nazi-„Wandervogel“, der das Wandern ins Marschieren übergehen ließ, oder gar bei den heutigen Flüchtlingsströmen.

Das letzte Werk der Schau stammt von Ernst Barlach und zeigt 1934 einen „Wanderer im Wind“, der sich seinen Hut in die Stirn zieht – und dieser Hut sieht aus wie ein Stahlhelm. Doch direkter politisch will die Ausstellung nicht sein. Höchstens indirekt Wandern darstellen als ein gesellschaftliches Phänomen aus dem Geist der um mehr Selbst- und Welterkenntnis des Individuums bittenden Aufklärung und des darauf folgenden seelenvollen Weges-nach-Innen der Romantiker.

Das 19. Jahrhundert steht in der Kunst für das alles. Der Mensch nimmt sozusagen seine Füße in die Hand und erkundet so abenteuerlustig, Schritt für Schritt, das ihm bis dahin Unbekannte an der Landschaft ganz nach Lust und Laune. Meist staunt er sie an, die gewaltigen Naturerscheinungen. Man muss ihn oft erst mühsam suchen, so statistenhaft klein haben ihn die Maler in das vorwiegend gebirgige Weltpanorama eingepinselt. Oder er wendet dem Bildbeschauer gleich den ganzen Rücken zu, nicht nur bei dem die Ausstellung dominierenden melancholischen Gottsucher überm Nebelfeld von Caspar David Friedrich.

In sieben klug und kontrastreich unterteilten Kapiteln belegt die Schau mit vielen seltenen und meist künstlerisch hochwertigen Bildern (die Hälfte kommt aus dem eigenen Haus), worum es ihr geht: Entdeckung der Natur, Lebensreise, Künstlerwanderung, Sehnsuchtsland Italien, Wanderlandschaften nördlich der Alpen, Spaziergänge und Aufbruch, der freilich mehr ein Abbruch ist. Das Ziel kann auch der Tod sein. Ferdinand Hodler beispielsweise malte einen kraftlos auf einem Stein zusammengesackten Lebensmüden. Und bei Max Klinger kann es ein schwarzer Geier nicht erwarten, bis er dem an eine ausweglose Felswand gelehnten dürren Wanderer seinen Schnabel ins nackte Fleisch hauen kann. Das Wandern ist eben nicht nur des Müllers Lust.

„Zurück zur Natur!“ jedenfalls ordnete der kulturpessimistische 18. Jahrhundert-Philosoph Jean-Jacques Rousseau an, ließ die Kutsche stehen und ging lieber zu Fuß in die unverdorbene weite Welt hinaus. Ironie der Geschichte: Das Volkswagenwerk sponsert die Ausstellung!