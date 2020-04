Es gibt auch gute Nachrichten in diesen Zeiten. Eine davon erreichte kürzlich Benno Schachtner. Der aus Dietenheim stammende Countertenor und Intendant des Diademus-Festivals in Roggenburg wurde zum 1. April offiziell auf die Professur für historischen Gesang an der Hochschule für Künste (HfK) i...