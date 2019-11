Unter der Dusche gemütlich ein Liedchen trällern – das kennen viele. Wer einmal „An Tagen wie diesen“ von den Toten Hosen, „Zusammen“ von den Fanta Vier oder „Bohemian Rhapsody“ von Queen zusammen mit tausenden Menschen singen will, bekommt am 25. Oktober 2020 die Chance dazu. Zum 50. Geburtstag der Aktion 100 000 und Ulmer helft soll ein Chor mit 1500 Menschen unter der Leitung von Markus Romes die Ratiopharm-Arena zum Klingen bringen.

Die Stehplatztribüne wird komplett dem ganz großen Chor gehören. Begleitet werden die Sängerinnen und Sänger von einem Orchester sowie „Top-Musikern aus der Region“, sagt Romes. Der restliche Teil der Halle wird bestuhlt, so dass insgesamt 6000 Menschen in der Halle Platz finden. Die 4500 Zuschauer können, ja sollen ebenfalls mitsingen.

„Wirklich jeder Mensch kann singen“, sagt Romes und verweist auf die Chöre in Fußballstadien. „Und dort kommt auch keiner und sagt: Du kannst es nicht“. Dieses Wir-Gefühl des Stadions wolle er mit dem dem guten Zweck der Hilfsaktion verbinden, sagt der Chorleiter. Er hat in München eine ähnliche Veranstaltung besucht, um sich einen Überblick zu verschaffen.

Bei diesem Chor mitmachen kann jeder. Für das Event anmelden können sich einzelne, aber auch Gruppen: Freunde, Fußballvereine, Arbeitskollegen, und natürlich können sich auch Chöre anmelden, die sowieso schon zusammen singen. Ab März wird es zur Vorbereitung so genannte Wirtshaussingen geben. Will heißen: Man trifft sich „in den in den schönsten Gaststätten der Region“ und übt gemeinsam, begleitet von Romes und verschiedenen Musikern. Man darf auch kommen und zuschauen, ohne selbst singen zu müssen.

Und die Texte? Die muss auch keiner auswendig lernen: Beim Konzert in der Ratiopharm-Arena werden die Liedtexte mit Beamern auf Flächen projiziert. Und eines steht für Romes fest: Die 1500 Sängerinnen und Sänger werden sich schnell finden. Wer mitmachen will: anmelden

kann man sich unter

www.ulmneuulmsingt.de