Konzert Adventssingen: Frohe Botschaft aus Wiblingen

Ulm / Burkhard Schäfer

„Sagt allen Menschen weit und breit, der Heiland ist geboren heut“, verkündet Josef am Ende des Krippenspiels nicht nur den Hirten und den drei Weisen aus dem Morgenland. Auch die zahlreichen Besucher in der Wiblinger Basilika nahmen diese frohe Botschaft mit auf den Nachhauseweg.

Kerzen und Adventskranz waren für das Wiblinger Adventssingen illuminiert, der Weihnachtsbaum mit Strohsternen und Lichtern festlich geschmückt. Vom stimmungsvollen Auftakt „Herbei, o ihr Gläubigen“ bis zum gemeinschaftlich gesungenen „O du fröhliche“ am Schluss hatten alle Beteiligten unter der Gesamtleitung von Wolfgang Treß wieder herausragende Leistungen geboten und den Zuhörern vor Augen geführt, welche Vorfreude der Beginn des Kirchenjahres im Advent mit sich bringt.

In der gelungenen Abfolge von Krippenspiel, Musik (Chor der Basilika und Musikverein Wiblingen unter der Leitung von Matthias Kamp), tollen Solisten (Katharina Mazalla, Sopran; Joung-Woon Lee, Tenor; Marika Kratzsch, Harfe; Manfred Madel, Trompete; Susanne Treß, Orgel) zeigten die Akteure, wie eine harmonisch aufeinander abgestimmte Gemeinschaftsarbeit das Publikum verzaubert. Ob John Rutters „Engelslied“, Mendelssohns „Wunderbarer Gnadenthron“, der „Irish Tune from Country Derry“, die Variationen über ein Thema von Franz Schubert, John Lennons „Happy Christmas“ oder „Stille Nacht“ in einer spannenden Bearbeitung: Die erhabene und feierliche Stimmung ging unter die Haut. Und dabei stand die christliche Botschaft der Nächstenliebe gleichwohl passend zur Adventszeit im Zentrum. „Der Stall ist arm und eng und klein, wir wollen aber fröhlich sein!“, forderte Maria die Akteure an der Krippe ihres Kindes auf und machte damit deutlich, wofür diese beliebte Veranstaltung steht und was abseits von Weihnachtshektik und -konsum den unzerstörbaren Kern des Festes ausmacht.