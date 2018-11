Theater AdK-Absolventen: Ein dichter Abend mit vielen Szenen

Ulm / Elvira Lauscher

Vier Jahre Ausbildung an der Akademie für darstellende Kunst (AdK) haben sie hinter sich. Fünf Schauspielerinnen, ein Schauspieler der integrativen Ausbildung und ein Regie-Schüler boten einen erlebnisreichen Abend. Nicht nur sie gingen an ihre Grenzen, auch die Zuschauer im Akademietheater hatten zu kämpfen. 18 Szenen und Lieder prasselten auf sei ein, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Da die Rollen auch zur Bewerbung einstudiert wurden, wurde ein breites Spektrum geboten.

Zwangsläufig bestimmten mehr Monologe als Dialoge oder szenischen Abschnitte den Abend. Und nicht alles traf auf jeden Geschmack. Aber wie Ralf Rainer Reimann in seiner Begrüßungsrede sagte: „Keine Szene geht den ganzen Abend.“

Da wurde die selbstmordgefährdete und stets lächelnde, psychisch kranke Popo Martin (großartig: Joni-Beth Brownlee) aus „Fette Männer im Rock“ vorgestellt, Noemi Fulli schlüpfte in die Rolle des Opfers einer Vergewaltigung durch gleich drei Männer.

Dominic Herrler überzeugte in „Rehabilitation“ mit einer kranken Selbsteinschätzung seiner Gewaltexzesse, Diana Stecker gab den Koloss aus Nigel Williams „Klassenfeind“, Mirjam Morlok spielte Schillers Elisabeth in „Maria Stuart“, und Leonie Haßfeld brilliert nicht nur als Friseurin Rita in Willy Russells „Rita will’s wissen“ sondern auch als Amazonin aus „Penthesilea“. Welch eine Kraft und Intensität! Nicht nur dabei herrschte atemlose Stille im Publikum.

Bei anderer Gelegenheit durfte auch gelacht werden. Aufgelockert wurden die Szenen unter Regie von Zaid Sammsch von Liedern wie „Blues In The Night“ oder „All That Jazz“ aus dem Musical „Chicago“. Igor Beketov lieferte die Begleitung am Klavier.

Ein äußert dichter Abend, der unter die Haut geht und passend mit dem Lied „Aber schön war es doch“ vom gesamten Ensemble zu Ende ging.

Info Weitere Termine: heute, Freitag, und morgen, Samstag, sowie 7. und 8.12, jeweils 20.15 Uhr im Akademietheater.