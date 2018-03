Pop Abgesang auf eine Rock-Ikone

Die Klassiker aus den USA

Geschichte Elektrisch verstärkte Gitarren gab es schon in den 1930er Jahren. Das waren akustische Instrumente, die mit einen Tonabnehmer ausgestattet waren. Nach dem Krieg setzte sich die so genannte Solidbody-Bauweise durch: E-Gitarren mit massivem Korpus, die nur über Verstärker gespielt werden können. Die erste Solidbody-Seriengitarre taufte Gibson nach dem Virtuosen und Tüftler Les Paul. In Kalifornien entwickelte etwa zur gleichen Zeit Leo Fender sein Modell Telecaster, das einfacher herzustellen und erheblich günstiger war. Die Telecaster ist bis heute der Standard in der Countrymusik.