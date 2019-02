Interview Abbas Khider: Beweunderung für die deutsche Sprache

Ulm / Lena Grundhuber

Der Schriftsteller Abbas Khider bewundert die deutsche Sprache. Ein Gespräch über ein Leben mit der Umlaut-Umgehung.

In einem Telefonat mit Abbas Khider gibt es sehr viel zu lachen. Das liegt am fröhlichen Wesen des Schriftstellers, aber auch am Gegenstand: der deutschen Sprache. Von jeher ist sie ein Quell der Freude für Satiriker, die sich an ihrer Umständlichkeit ergötzen. Mit seinem eben erschienenen Band „Deutsch für alle. Das endgültige Lehrbuch“ reiht sich Khider also in eine große Tradition ein. Expertise hat er reichlich: Nach seiner Flucht aus dem Irak schlug er sich an der Uni mit Kant, Heidegger und Hegel herum, inzwischen ist er deutscher Staatsbürger und schreibt auf Deutsch. Trotzdem leidet er unter „chronischen linguistischen deutschen Traumata“ und bringt deshalb eine Reihe von Vorschlägen für eine Reform der deutschen Sprache. Unter anderem geht es dem Dativ, dem Genitiv, den Umlauten, den Nebensätzen und den Artikeln an den Kragen. Freilich nicht ohne die Vorbemerkung: „Dies Büchlein ist ernsthafter sprachwissenschaftlicher Schwachsinn.“

Fangen wir ganz undeutsch mit dem Positiven an. Was mögen Sie an der deutschen Sprache?

Abbas Khider: Eigentlich alles, ich bewundere diese Sprache! Ich liebe den deutschen Hauptsatz und versuche immer, möglichst viele Nebensätze in Hauptsätze zu verwandeln. Sie sind eine Schatzkammer, weil man sie so schön umstellen kann. Oder die Komposita, die sind was besonders Feines! Damit kann ich in zwei Worten ausdrücken, wofür ich im Arabischen zwei Sätze brauche. Dort hat das längste Wort zehn Buchstaben, und zwar mit dem Artikel.

Die Deutschen halten sich ja auch viel zugute auf ihre Präzision.

Im Hauptsatz sind sie genau, im Nebensatz nicht. Der ist wie ein Zug der deutschen Bahn: Er kommt immer zu spät. Genauer gesagt ist der Nebensatz wie der Frankfurter Hauptbahnhof. Man findet alles, aber nie in der richtigen Anordnung.

Sätze mit Umlaut-Umgehung

Sie plädieren unter anderem für eine Reform des Nebensatzes. Haben Sie Hoffnung, erhört zu werden?

Die Sprache ist im Wandel, Menschen bewegen sich und bringen Einflüsse mit. Worte, die uns skeptisch machten, verwenden wir plötzlich ohne nachzudenken: Wir „machen Party“, wir „checken unsere E-Mails“. Die deutsche Sprache kann viel aufnehmen, wir haben es sogar geschafft, den „Creditpoint“ maskulin zu machen! Irgendwann verschwinden also vielleicht nicht nur die Nebensätze, sondern auch die Deklinationen und die Umlaute.

Was ist denn nun so schlimm an den Umlauten?!

Die gibt es doch nur, um einfacher herauszufinden, wer Ausländer ist! (lacht). Im Ernst: Früher war ich richtig traurig, wenn mich die Leute nicht verstanden haben, weil ich Ä, Ö und Ü nicht aussprechen konnte. Heute kann ich darüber lachen. Trotzdem verwende ich beim Sprechen immer noch Synonyme für Wörter mit Umlauten. Meine Sätze sind eine Art Umlaut-Umgehung. Ich denke, wir müssen einfach die Rechtsradikalen davon überzeugen, die Umlaute als Fremdlinge zu betrachten. Nur in diesem Fall könnte ich ihre Abschaffung erleben.

Abgesehen von den Umlauten stehen Sie heute auf gutem Fuß mit der deutschen Sprache. Hat Sie das verändert?

Natürlich! Ich liebe Ordnung, ich werde unerträglich anstrengend, wenn jemand seinen Job nicht richtig erledigt, ich schreibe Todo-Listen. Mein Alltag ist ein deutscher Alltag, ich ärgere mich über den Gesundheitsminister und hasse wie alle Deutschen die Steuererklärung. Vor allem beim Überarbeiten meiner Texte merke ich, dass ein Herr Abbas Müller-Schmidt in mir auftaucht. Die Sprache ist ein Denksystem, das man übernimmt. Und die Genauigkeit, Dinge genau so zu bezeichnen, wie sie sind, die wird auch bei mir immer stärker.

Wie ist das im Arabischen?

In der arabischen Sprache spielt die Geschichte eine große Rolle. Namen und Ereignisse sind ein Teil der Sprache, Beispiele, Anekdoten, Beschreibungen sind wichtig. Auch im Arabischen gäbe es viel zu erneuern, aber die Grundlage der Sprache ist der Koran, deshalb würde jeder, der das versucht, als Atheist betrachtet. Ein satirisches Buch wie meines für das Arabische wäre unmöglich, ein Skandal.

Ihr Buch ist eine humorvolle „Abrechnung“ mit der komplizierten deutschen Sprache. Aber es hat einen ernsten Subtext, wenn es um die Erfahrung des Fremd-Seins geht.

Mein Ziel ist es, mit den Lesern zu lächeln, aber auch die Schwierigkeiten darzustellen, die man im Erwachsenenalter beim Erlernen dieser Sprache hat. Ich versuche, ein bisschen Mitgefühl zu wecken. Andererseits will ich auch den Migranten vermitteln, dass es möglich ist, spielerisch mit der deutschen Sprache umzugehen.

Unkonkrete Begriffe: „Muttersprache“ und „Vaterland“

War es eine schwierige Entscheidung, auf Deutsch zu schreiben?

Wissen Sie, die Diktatur im Irak hat so lange gedauert, da hatte man keine Hoffnung auf Änderung. Und wenn man mal zehn, zwanzig Jahre in einem anderen Land lebt, wenn man Arbeit, Familie, Freunde hat, wird man ein anderer Mensch. Ich spreche seit Jahren kaum Arabisch, unterhalte mich fast nur mit Deutschen. Begriffe wie „Muttersprache“ oder „Vaterland“ sind für mich unkonkret, damit kann ich nicht viel anfangen. Heimat ist eine Geschichte – und wenn die Erinnerungen ein Albtraum sind, ist auch diese Heimat ein Albtraum.

Sie sind ein Dichter. Gibt es deutsche Dichter, die Ihnen geholfen haben anzukommen?

Als ich angefangen habe, in München zu studieren, wohnte ich mit vier Leuten in einem Zimmer und hatte kein Geld für Bücher. Seitdem liebe ich Buchhandlungen mit Mängelexemplaren und Flohmärkte, denn dort habe ich Gedichtbände von Hilde Domin, Rose Ausländer, Sarah Kirsch und Thomas Brasch gefunden. Diese Poesie habe ich zum Teil ins Arabische und wieder zurück ins Deutsche übersetzt. So habe ich gelernt, und das war ein unglaublicher Spaß. Ich habe mit der deutschen Sprache schon richtige Abenteuer erlebt!

