Konzert „Weißenhorn Klassik“ beginnen mit Vokalmusik

Weißenhorn / Günter Buhles

Raritäten der Vokalmusik sind im Eröffnungskonzert von „Weißenhorn Klassik“ 2018 erklungen. Das Kammermusikfestival erstreckt sich über neun Veranstaltungen; die letzte, eine Pantomime, findet am 26. Dezember statt.

Dem Eröffnungsprogramm im Fuggerschloss vorangestellt war ein Beitrag des Cello-Ensembles des Kopernikus-Gymnasiums unter Alexej Grauberger. Anschließend interpretierte die Intendantin Esther Kretzinger als Sopranistin mit Andrej Hovrin am Klavier das erste Werk: Samuel Barbers „Mélodies passagères“. Vitaler Einsatz und leuchtende Höhen bestimmten die einen dramatischem Impetus fordernden Rilke-Vertonungen. Elegant wirkte das Lied „Un cygne“, elegisch und hingebungsvoll „Départ“.

Viktor Ullmann war einer der modernen Komponisten, die sich in der Tradition von Liszt und Brahms dem Melodram als musikbegleiteter Sprache widmeten. Rilkes „Weise von Liebe und Tod“, das letzte Werk des 1944 im KZ Auschwitz Ermordeten, erlebte eine packende Aufführung durch die Rezitatorin Gabrielle Scharnitzky zu Klavierparts mit extremer dynamischer Variation, so dass der unverstärkten Sprache nicht immer zu folgen war.

Leos Janáceks „Tagebuch eines Verschollenen“ auf Texte eines anonymen Autors, gelegentlich theatral aufgeführt und an Dramatik mit den Opern des mährischen Musikers vergleichbar, war das umfangreichste Werk des Abends. Der junge englische Tenor Steven Ebel vom Theater Mainz, früher Karlsruhe, sang in tschechischer Sprache als Janek an Höhepunkten mit Strahlkraft, an lyrischen Stellen mit Wärme. In zentralen Szenen traten Esther Kretzinger als Zigeunermädchen Zefka und drei Studentinnen der Hochschule Stuttgart im Terzett mit weichem Klang aus dem Hintergrund hinzu.