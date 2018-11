Literatur „Schließlich bin ich Kara Ben Nemsi“

Ulm / Christoph A. Schmidberger

Die deutsche Literaturgeschichte kennt kaum einen größeren Skandal als die Enthüllung der Old-Shatterhand-Legende des selbsternannten Dr. Karl May (1842–1912) – Lehrer, Zuchthäusler und Erfolgsautor. Der Neon“-Kolum­nist und „Capital“-Text­chef Philipp Schwenke (40) bediente sich nun der Causa May als Vorlage für sein überzeugendes Romandebüt.

In den 1890ern hatten seine Fans den sächsischen Schriftsteller gefeiert. Seine Bücher fanden reißenden Absatz, die Lesungen glichen überlaufenen Events. Als Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi wollte May die Abenteuer von Romanen wie der „Winnetou“-Trilogie oder „Durch die Wüste“ selbst erlebt haben. Er prahlte damit, hunderte von Sprachen zu beherrschen und über 35 000 Indianerkrieger zu befehligen. Angebliche Haarlocken Winnetous verschickte er an eine Leserschaft, zu der auch Angehörige des Hochadels zählten.

Umso tiefer fiel May, als Journalisten Stimmung gegen ihn machten. „Indem er . . . die Fiktion festhält und bestärkt, er selber habe das, was er darstellt, erlebt und vollbracht, werden seine Phantasmen zu Unwahrheiten, werden seine Erzählungen unmoralisch im strengsten Sinne dieses vielmißbrauchten Wortes“, schrieb Fedor Mamroth im Juni 1899 in der Frankfurter Zeitung.

Da war der 57-jährige May schon zu seiner ersten, eineinhalbjährigen Reise in den Orient aufgebrochen. Die Begegnung mit dem echten Morgenland ließ May verzweifeln und in Symbolismus und Allegorie flüchten.

Die Party-Villa in Radebeul

Philipp Schwenke gelingt auf heiter-dramatische Weise eine Annäherung an den rätselhaftesten aller Erfolgsautoren. Der Leser lernt Karl Mays Radebeuler „Villa Shatterhand“ als Heimstatt von Partys, Séancen und einer sexuellen Beziehung zwischen seiner ersten Gattin Emma und seiner zu­künftigen Klara kennen und folgt ihm in Ägypten, Jerusalem und Ceylon auf abenteuerlicher Fährte.

Neben Brechdurchfall und Alterszipperlein besteht für den fiktiven Karl, der immer wieder in seine Fantasiewelten abtaucht, die große Herausforderung in diversen Reisebekanntschaften, die Beweise seines übermenschlichen Heldentums verlangen. „Und beim Teufel, was soll schon geschehen? Schließlich, dachte Karl, bin ich Kara Ben Nemsi.“