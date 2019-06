Der Park rockt weiter: Auf dem Nürnberger Zeppelinfeld wird heute das Festival „Rock im Park“ mit Zehntausenden Rockfans fortgesetzt. Als Headliner steht die US-Metal-Band Slipknot auf dem Programm. Außerdem treten The Bosshoss auf und der Schauspieler Jack Black mit seiner Spaßband Tenacious D. Mehr als 70 000 Fans werden zu dem dreitägigen Spektakel erwartet. Parallel dazu findet das etwas größere Zwillingsfestival „Rock am Ring“ am Nürburgring statt.

