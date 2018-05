SWR-Festspiele „La Fiera di Venezia“ in Schwetzingen

Schwetzingen / Thomas Rothkegel

Nach der Uraufführung von José Maria Sánchez Verdús Musiktheater „Argo“ ist bei den SWR-Festspielen Antonio Salieris Wiener Oper „La Fiera di Venezia“ aufgeführt worden – entsprechend der Schwetzinger Dramaturgie, nach der Neue Musik und vergessene alte Werke nebeneinander stehen.

„La Fiera di Venezia“ hat eine Kurpfälzer Aufführungstradition, wurde sie doch schon im Jahr 1772 in der Hofoper nachgespielt. Die Handlung spielt wie in „Argo“ am Meer, genauer gesagt in Venedig, der Stadt, die wie keine zweite mit dem Meer vermählt ist. Eine klassische Verwechslungs-, Verkleidungs- und Liebeskomödie, bei der drei Paare unterschiedlichen Standes nach allerlei Wirrsal wieder in der richtigen Kombination zusammenfinden.

Im Schwetzinger Rokokotheater wurde das Werk halbszenisch präsentiert (Regie: Deda Christina Colonna). Sängerinnen und Sänger in schwarzer Abendgarderobe agierten mithilfe allerlei Requisiten vor einem Prospekt des Markusplatzes. Das war vor allem am Anfang etwas bemüht und bieder, bekam nach der Pause mehr Schwung, bis es tatsächlich in eine durchaus unterhaltsame Komödie mündete. Großartig mit ihrem wunderbar geschmeidigen Sopran Dilyra Idrisova und Natalia Rubis, die quirlig und leicht ihre Koloraturen sang.

Bedenkliche Wackler

Im Graben spielte unter der Leitung von Werner Erhardt das Originalklangensemble „l‘arte del mondo“. Das machte seine Sache sehr ordentlich. Wobei viele Spitzfindigkeiten von Salieris Partitur durchaus hätten pointierter herausgearbeitet werden können: Als etwa das quirlige Luder Falsirena sich als Opernsängerin ausgibt und Arien in verschiedenen Kompositionsstilen zum Besten gibt, baut Salieri Musik in französischem, deutschem und italienischem Ton ein. Da hätte man sich wirklich mehr musikalischen Witz, mehr Ironie, mehr Klarheit gewünscht. Auch sonst wackelte es manchmal bedenklich im Graben und auch zwischen Orchester und Bühne.

Heike Hoffmann, seit dem vergangenen Jahr für das Programm der Festspiele verantwortlich, setzt auch im Konzertbereich auf die Begegnung von alt und neu. Mit „Übergänge“ hat sie das Festival in diesem Jahr überschrieben. Was damit gemeint sein kann, erwies sich bei einem Konzert des SWR-Vokalensembles in der Kirche St. Maria. Es erklangen Stundengebete der Karwoche von Carlo Gesualdo aus dem 16. Jahrhundert im Kontrast zu Wolfgang Rihms Vertonungen derselben Texte im Jahr 2001.

Bei den Konzerten waren einige Lücken im Publikum zu sehen, Hoffmann ist dennoch zufrieden. Trotz des neuen Konzepts seien keine Besucher abgewandert, im Gegenteil äußerten viele Zuhörer ihre Unterstützung für diesen erneuernden Weg der Festspiele, sagte sie. Ihr gehe es darum, in Schwetzingen einen Prozess der Selbstvergewisserung der europäischen Kultur zu initiieren. Im Austausch mit deren Wurzeln erst könne sie Neues hervorbringen.