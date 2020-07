In Mannheim soll mit dem „Forum Deutsche Sprache“ ein weltweit einzigartiges Zentrum für Vermittlung, Dokumentation und Erforschung der deutschen Sprache entstehen. „Es wird der zentrale Ort sein, an dem die (deutsche) Sprache ausgestellt, diskutiert, erlebt, gesammelt, durchschaut und verstanden wird“, beschreibt das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim das Konzept.

Der Hauptausschuss des Gemeinderats berät heute das Verfahren für den Architekten-Wettbewerb. Das neue Gebäude soll am Neckarufer der „Hauptstadt der deutschen Sprache“, wie Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) es formuliert, entstehen. Das Land Baden-Württemberg fördert das Forum seit Mitte 2019 bis Ende 2021 mit einem Zuschuss von insgesamt rund 329 000 Euro für das Projektmanagement.

Im Unterschied zu den meisten anderen Museen werden die Besucher den Ausstellungsgegenstand – ihre eigene Sprache – dorthin mitbringen. Deshalb wird die Beteiligung des Publikums großgeschrieben. Eine Idee sind „Sprachspenden“ - etwa Dialektaufnahmen - der Besucher als Grundlage für Forschungsprojekte über den gegenwärtigen Sprachgebrauch. In der Dauerausstellung werden individuelle Erfahrungen mit Sprache vom Kindesalter bis zum älteren Menschen thematisiert und auf einer übergeordneten Ebene mit Sprachgeschichte, Sprachwandel und Sprache in sozialen Medien verbunden.

Das erst in einigen Jahren fertiggestellte Forum soll auch unter anderem für Tagungen, Vorträge und Seminare zur Verfügung stehen.

Der Leiter des IDS und des neuen Projekts, Henning Lobin, beziffert die Zahl der Menschen mit Deutsch als Muttersprache auf 100 Millionen, vornehmlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz.