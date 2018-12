Musiker „Ein einzigartiges Instrument“

Christoph Forsthoff

Frischen Wind hat Avi Avital in die Klassikszene gebracht. Zum einen durch seine Mandoline: ein Instrument, das lange ein Schattendasein in der Klassikwelt fristete, allenfalls für neapolitanischen Schmalz und Bluegrass-Gezupfe stand. Zum anderen durch seine Offenheit, probt der israelische Künstler doch nicht nur den Brückenschlag von Bach zu bulgarischer Folkmusik, vom Barock zu Bloch, sondern liebt auch Gast-Auftritte bei Jazz-Kollegen oder in Techno-Konzerten.

Einerseits haben wir die Violine, andererseits die Gitarre – wozu braucht es da noch die Mandoline?

Avi Avital: Die Mandoline ist ein ebenso einzigartiges wie ganz eigenes Instrument. Und wenn Sie die Zupfinstrumente betrachten, gehört die Mandoline zu einer der ältesten Instrumentengattungen der Welt – weitaus älter etwa als die Violine. Insofern blicken wir Mandolinisten auf unser Instrument auch mit einem ganz eigenen Stolz. Die Tatsache, dass es bislang nicht wirklich bekannt ist, macht es für mich als Musiker nur noch interessanter, dieses Instrument zu erkunden und den Menschen vorzustellen.

Und was macht seine besonderen musikalischen Qualitäten aus?

Die Klangerzeugung hat bei der Mandoline etwas sehr Ursprüngliches, denn eine Saite auf einer Resonanzdecke zu zupfen, gehört zu den allerersten Konzepten von Musikinstrumenten. Wobei die Mandoline in ihrer Gänze immer noch entdeckt werden will.

Fürwahr, denn bislang fristete sie in unseren Konzerthäusern eher ein Schattendasein.

Ja, das ist wohl richtig – auch ich selbst entdecke das Instrument immer wieder neu. Indes sehe ich dies eher als Vorteil, denn es gibt bei der Mandoline eben keine Musikerhistorie: Wäre ich Pianist oder Geiger, dann würden ein Jascha Heifetz und ein Isaac Stern auf meinen Schultern lasten und all die anderen großen Musiker – mit der Mandoline habe ich es da viel leichter.

Inwiefern?

Zum einen mit Blick auf die Erwartungen der Publikums, denn das Instrument und sein Repertoire sind für die meisten eine Entdeckung. Hinzu kommt die sehr intuitive und natürliche Art der Klangerzeugung: Man zupft eine Saite mit der Hand oder dem Plektrum – in der Musikgeschichte ist dies eines der allerersten Instrumentalkonzepte, unmittelbar nach der Trommel, doch lange vor den Holzbläsern oder Streichinstrumenten. Insofern hat der Mandolinenklang auch eine grundsätzliche Qualität . . .

. . . nämlich?

Spiele ich russische Musik auf der Mandoline, klingt es wie eine Balalaika; spiele ich griechische Musik, dann klingt es wie eine Bouzouki, bei arabischer Musik wie eine Oud – und bei italienischer Musik, als wäre ich in Neapel: Das ist wirklich einzigartig an der Mandoline, dass es eine Beziehung zu so vielen unterschiedlichen Kulturen und Klangfarben gibt.

Ein Geiger oder ein Pianist, der sich wie Sie erst mit 22 entscheidet, sein Instrument zum Beruf zu machen, hätte kaum eine Chance im Klassikgeschäft – warum ist dies auf der Mandoline möglich?

Ich spüre einfach sehr viel Energie in mir und glaube fest an das, was ich tue. Und ganz so einfach war es mit der Karriere ja auch nicht, denn ich musste sehr wohl erst einmal die Mainstream-Klassik überzeugen, dass auch der Mandoline ein Platz auf den Konzertpodien dieser Welt zusteht.

Was Ihnen aber inzwischen gelungen scheint.

Es gibt bis heute das Vorurteil, dass die Mandoline nur ein provinzielles Folklore-Instrument ist – und so mancher glaubt nach wie vor nicht, dass sich mit dem Klang wirklich ein großer Konzertsaal füllen lässt. Gleichzeitig bin ich sehr glücklich, dass es mir gelungen ist, viele solcher Mauern einzureißen und Klassik-Tempel wie die Carnegie oder Wigmore Hall und Orchester wie die Los Angeles Philharmoniker für die Mandoline zu erobern. Doch dafür hat es auch viel Arbeit und Bearbeitung der Promoter bedurft, denn zu Beginn meiner Karriere wollte keiner unbedingt ein Mandolinen-Konzert in seinem Programm haben.

Wobei das Programm der Mandoline ja nach wie vor seine Grenzen hat, da es nun mal nicht so viele Originalwerke für das Instrument gibt – hat Sie das nie abgeschreckt?

Natürlich hat es das (lacht). Mein Lehrer in Be’er Sheva wie auch auf der Musikakademie war jeweils ein Geigenprofessor, denn es gab einfach keine Mandolinenlehrer – und insofern habe ich bis zum Alter von 22 Jahren immer vor einem Lehrer gesessen, der eine Violine in der Hand und keine Ahnung hatte, wie eine Mandoline zu halten war. Und die mich natürlich das Geigenrepertoire und die Violintechniken lehrten – das meiste andere habe ich mir selbst beigebracht.

Rümpfen nicht viele Klassikfans die Nase, wenn Sie wie nun in Stuttgart Werke von Bach und Vivaldi, die eigentlich für Violine komponiert sind, für die Mandoline arrangieren?

Das ist nie ein Problem gewesen. Zumal ich mich vorab grundsätzlich frage: Warum sollten die Leute dem Stück in der Mandolinen-Fassung lauschen? Kann ich diese Frage nicht beantworten, lasse ich es. Meistens indes kann ich eine Antwort geben, und wenn ich als Musiker mit meiner Interpretation etwas zu sagen habe, hören die Menschen auch gern zu.