Kunst  „Brücke“-Maler und Nicole Eisenman Tür an Tür

„Brücke“-Maler und Nicole Eisenman Tür an Tür

Bronzekopf von Nicole Eisenman in der Kunsthalle Baden-Baden. © Foto: Gerda Meier-Grolman

Links eine Holzfigur Emil Noldes im Museum Frieder Burda, rechts ein Bronzekopf von Nicole Eisenman in der Kunsthalle Baden-Baden. © Foto: Emil Nolde, Holzfigur, 1912, Brücke-Museum Berlin, Dauerleihgabe aus Privatbesitz © Nolde Stiftung Seebüll, Foto Roman März

Stuttgart / Von Burkhard Meier-Grolman

Gute Nachbarschaft ist gerade bei Kunstinstituten wie dem Baden-Badener Museum Frieder Burda und der via Verbindungstür direkt angeschlossenen Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden noch längst nicht alles. Für den Besucher soll es ja einen wirklich spürbaren Synergieeffekt geben, das angebotene Kombiticket allein genügt da nicht.

Aber jetzt mit der Eröffnung der von der früheren Direktorin des Berliner Brücke-Museums, Magdalena Moeller, kuratierten Expressionismus-Schau bei Burda mit den „Brücke“-Kunstgroßmeistern Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein und Emil Nolde ist dieses – wenn auch nicht immer gezielt geplante – Zusammenwirken der beiden Häuser deutlich spürbar.

In der Baden-Badener Kunsthalle nähert sich die 1965 im französischen Verdun geborene und heute im New Yorker Stadtteil Brooklyn lebende Skulpteurin Nicole Eisenman rotzfrech gleich mit der Abrissbirne den streng verschraubten akademischen Lehrgerüsten und bringt die in ihren die jüngsten Zeitläufte böse kommentierenden und karikierenden Gips -und Bronzeköpfe mit viel Verve und hintergründigem Spott und Witz zum Einsturz. Bei ihren vor 100 Jahren virulenten Expressionismus-Vor­fahren sind Aufstand und Rebellion gegen die Altvorderen keinen Deut zahmer ausgefallen.

Die Kirchners, Schmidt-Rottluffs, die Heckels und die Pechsteins haben sich einen Dreck um irgendwelche Publikumserwartungen geschert. Da durfte sich schon einmal ein auf der Wiese fläzendes Aktmodell eine knallblaue oder grasgrüne Körperfarbe genehmigen, den malerischen Eskapaden waren keine Grenzen gesetzt. Die wohlausgewogene Komposition ist damals komplett perdu gegangen. Passten der Po, der Hintern, Arm oder Bein nicht mehr aufs Bild – na und? –, dann wurden die Extremitäten eben schlichtweg abgeschnitten und abgetrennt. Hauptsache, die Farben explodierten und die Urlaubsstimmungen am Jadebusen oder an der Kurischen Nehrung kamen richtig rüber.

Zeitnah haben die Expressionisten sowieso gearbeitet. Denn wer hat denn bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs Berlins schnellen Aufstieg zur Weltmetropole von den Strassenszenen bis hin zur Huldigung der auf dem Potsdamer Platz promenierenden Kokotten genauestens protokolliert? Es waren – wie man bei Burda sieht – die „Brücke“-Maler!

Nicole Eisenman nebenan macht nichts anderes, sie nimmt die gegenwärtige Ära Trump ins Visier. Ihre Installation „Flag Pole + Eagle in a Box“ mit einem auf Schiffbruch getrimmten Flaggenmast und einem auf Hühnerformat geschrumpften und in einen Schuhkarton gepressten Weißkopf-Adler, dem amerikanischen Wappentier, verheißt nichts Gutes. Auch ihre brandneuen Kopfstudien atmen den Zeitgeist. Ihr „General“ nimmt sich aus wie eine leicht verunglückte Loriot-­Figur. Und in einer anderen, speziell Baden-Baden gewidmeten Kopfplastik hat Eisenman eine Schwarzwälder Kuckucksuhr eingearbeitet.