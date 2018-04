Festival „Bands gegen Rechts“ erstmals im Beteigeuze

Ulm / Claudia Reicherter

Da sage noch einer, Rockmusiker hätten nichts mehr zu sagen und seien apolitisch – was jüngst Rapper Marteria im Interview als Argument für den anhaltenden Erfolg von HipHop anführte. Den Gegenbeweis treten am 14. April gleich fünf Rockbands aus Ulm und der Region beim 18. Soli-Festival „Bands gegen Rechts“ an, das dieses Jahr zum ersten Mal im Ulmer Jugendhaus Beteigeuze stattfindet. Damit beziehen Sick of Society aus Vöhringen, Moltke und Mörike aus Langenau sowie KTP, Der Andreas + Band und All For Mono aus Ulm eindeutig Position – gegen Rechtsextreme, Rechtsradikale, Rechtspopulisten, Reichsbürger, Homophobe, Sexisten und Antisemiten, die alle laut Betei-Website und entsprechend der Statuten des Kultur- und Jugendhilfe-Vereins „von der Veranstaltung ausgeschlossen und schlechte Menschen“ sind.

Sick of Society nehmen in immer wieder wechselnden Besetzungen diesbezüglich schon seit 25 Jahren kein Blatt vor den Mund. Auch auf ihrer neuen Punkrock-Metal-Hardcore-­Plat­te „Perlen vor die Säue“ sprechen sich Steini, Falko, Chris und Oliver dafür aus, „den Faschos“ und anderen „falschen Ärschen“ in klaren Worten die Meinung zu sagen. „Ehrlich, schonungslos und hart“ sei der Grundtenor der 13 Songs, sagt Drummer Oliver, der schon seit 1993 zur Band gehört – „eine Abrechnung mit Dingen, die uns gegen den Strich gehen“.

Die Alternative-Rock-Indie-­Punkband Moltke und Mörike ist da vergleichsweise jung. Jonas, Erik und Matze, die jüngst beim Emergenza-Vorentscheid im Schilli und als Support von Die Autos im Studentencafé das Publikum vom Hocker rissen, formulieren ihre Kritik musikalisch leiser, bekennen sich aber ebenso klar. Dazu gibt’s Neues vom Ex-M2-Trio, das nun mit der Abkürzung von Kerze – Tanne – Plätzchen, KTP, ihre „punkorientierte neue Kunst“, kurz Ponk, unter die Leute bringt, von Andreas mit seinem Acoustic-Punk und dem Rock-Indie-Punk-Quintett All For Mono.

Info Bands gegen Rechts am 14. April 20 Uhr, im Beteigeuze, Pfaffenäcker 1, in Ulm. Kein Vorverkauf, der Eintritt von 5 Euro geht an Opfer rechter Gewalt.