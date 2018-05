Festspiele „Argo“: Raunendes und wogendes Klang-Meer

Schwetzingen / Thomas Rothkegel

Das kurpfälzische Schwetzingen liegt nicht am Meer, selbst wenn der sagenumwobene Sänger Arion im zentralen Brunnen des Schlossgartens, von Delphinen umschwommen, Leier spielt. Das Sujet der Oper, die in diesem Jahr zur Eröffnung der Schwetzinger SWR Festspiele uraufgeführt wurde, passt dazu. „Argo“ heißt das Werk, das der spanische Komponist José María Sánchez-Verdú und sein Librettist Gerhard Falkner geschaffen haben. Argo heißt auch das Schiff der Argonauten der griechischen Mythologie.

Die Helden machen sie auf, um in Kolchos das Goldene Vlies zu rauben. Mit an Bord sind die VIPs der antiken Sagen: Jason, der tollkühne Seefahrer, Orpheus, der unübertroffene Sänger, sowie Odysseus, der listenreiche Held – und Butes. Den kennt kaum jemand, doch um ihn dreht sich alles. Während Jason das Schiff um die Insel der Sirenen steuert, Orpheus den schmeichelnden Gesang der Frauen mit seinem hochartifiziellen Gesang übertönt und der pragmatische Odysseus sich an den Mast binden lässt, um der Verführung nicht zu erliegen, stürzt sich Butes in die Sinnlichkeit: ins tobende Meer, woraus er von Aphrodite gerettet wird.

Kunst und Sinnlichkeit: Sánchez-Verdú schreibt dazu eine verführerische Musik. Sie will nicht analysiert, sie will erlebt sein. Da mischen sich Holzbläser, Orgel und Streicher mit elektronischen Klängen. Ausuferndes Schlagwerk wird durch Blechbläser ergänzt. Die Musiker sitzen im Graben und in den Rängen, Lautsprecher sind im Saal verteilt. Da raunt und wispert es, da plätschert und wogt es: das Meer. Wie Wellen sich brechen, so unvorhersehbar verändert sich der Puls der Musik. Von überall her kommen die Klänge, die etwas Meditatives haben, als sei man als Zuhörer selbst auf dem schwankenden Deck der Argo.

Die Bühne (Etienne Pluss) unterstützt diesen Eindruck: alles schwarz. Ein Bretterverschlag rings um die Spielfläche, ein rechteckiges riesiges Wasserbecken, in dem vier nackte Sirenen eine erotische Körperlandschaft bilden. Regisseurin Mirella Weingarten setzt aufs Abstrakte: Die Helden bewegen sich fast ritualisiert. Am Ende tanzt sich Butes in einen Sinnenrausch hinein. Das alles ist wunderbar musiziert mit dem Komponisten am Pult, der das Geschehen wie einen Körper atmen und pulsieren lässt. Grandios das SWR Symphonieorchester und der Chor des Staatstheaters Mainz.

Und Solisten agieren auf festspielwürdigem Niveau. Der Bassbariton Jonathan de la Paz Zaens singt mit geradezu balsamischer Stimme denn sinnenreichen Butes. Der Countertenor Alin Deleanu betört mit seinen makellosen Koloraturen als Orpheus. Höchst beeindruckend der Bariton Brett Carter, der Odysseus einen klaren, analytischen Charakter verleiht. Der Bassist Martin Busen gibt den dienstbeflissenen Jason. Als einzige Sängerin des Abends sang Maren Schwier die Aphrodite berückend schön.

Nach diesem Abend ist man sich nicht mehr so sicher, ob Schwetzingen nicht doch am Meer liegt.