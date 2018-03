Kunst „Am Boden“: Brem und Eberwein im Griesbad

Ulm / Claudia Reicherter

Mit einer blauen Pinn-Nadel am Boden ging es los: Die blitzte Tommi Brem im Juni 2016 auf dem Weg in die temporäre Ulmer „Café Beirut“-Galerie zwischen grauen Pflastersteinen entgegen. Daneben entdeckte er zwei weitere weggeworfene Teile in dieser in der Natur selten vorkommenden Farbe. „Das Blau fällt halt auf“, sagt der in Burlafingen lebende Künstler. Deshalb hielt er diese menschlichen Hinterlassenschaften fotografisch fest.

Immer wieder stach ihm Blaues ins Auge, das eigentlich nicht auf den Boden gehört: Knöpfe, Scherben, Haargummis, eine Zahnbürste, Jeansfetzen, eine Tüte, ein blauschimmernder Käferkadaver . . . Unterwegs in Schwetzingen, Dallas, San Francisco und Sizilien setzte sich die blaue Periode fort: „das große Vermächtnis der Menschheit?“ Brem hat die Fundstücke jedenfalls allesamt mit dem Handy fotografiert und im Internet veröffentlicht.

„Was daraus werden sollte, wusste ich anfangs nicht“, sagt der 41-Jährige. Bis irgendwann der Gedanke reifte, seine „Blue Finds“ zur künstlerischen Serie zu erheben. Beendet sollte die erst sein, wenn sie ausgestellt wird. Am Freitag war es soweit: 380 mal Blau ist nun in der Griesbadgalerie zu sehen – im quadratischen Handydisplayformat auf Dibondtäfelchen gedruckt.

Auch Jörg Eberwein zeigt zur Doppelausstellung „Am Boden“ Arbeiten im Quadrat, die eben dort, am Boden, entstanden sind. Allerdings begann der 1967 geborene, auch in Neu-Ulm lebende Künstler seine Werkserie schon 2014. Und ging gleich gezielter vor: In Ulm, Berlin und Hamburg platzierte er Radierplatten auf Straßen und Fußböden, auf denen Fußgänger, Fahrzeuge oder Clubbesucher ihre Spuren hinterließen. Im Griesbad zeigt er diese „Raw Tracks“ von ihrer fotografisch dokumentierten Entstehung über die geätzten Druckplatten bis hin zu deren Aquatinta- oder Prägedruck-Abbildern. Als Clou hat er Plattenspieler gebaut, auf denen sich die Platten abspielen lassen. Als raue „Tracks“ im akustischen Sinn. Am 24. März, 19 Uhr, gibt’s dazu eine Soundperformance.

Info Bis 31. März in der Griesbadgalerie, Fr 17-21 Uhr, Sa/So 13-18 Uhr.