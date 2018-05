Musik „Alles beginnt mit der Gitarre“

Kopenhagen / Udo Eberl

Ihr Sound ruht auf einem Fundament von Blues und Pop. Kann man das als Reflected Pop bezeichnen?

IAMJJ: Das trifft es wirklich sehr gut. Es gibt natürlich viele Bezeichnungen für das, was ich da mache. Aber das liegt daran, dass die Songs auf diesem Album auch sehr unterschiedlich sind. Ganz abhängig von meinen Stimmungen und den von mir gewählten Zutaten. Es gibt auf meinem Debütalbum nachdenkliche Stücke, Songs für die Party, aber auch solche, zu denen man relaxen kann. Die Basis ist tatsächlich Bluesrock.

Wie entstehen Ihre Songs, an der Gitarre oder am Computer?

Alles beginnt mit der Gitarre, aber ich bin natürlich auch Produzent meiner Songs im eigenen Homestudio. Mit einem echten Drumset wird es dort schwierig, denn ich lebe in einem kleinen Apartment in Kopenhagen. Meine Nachbarn würden mich hassen.

Sie nennen sich selbst IAMJJ. Das klingt eher nach HipHop.

Bürgerlich heiße ich eigentlich Jakob Stenfatt Jensen. Aber ich fand die Idee gut, einen Künstlernamen zu haben, der für Direktheit und klare Ansage steht. Ein klares Statement eben: Ich bin JJ.

Sie sind aber kein Rapper!

Ich bin tatsächlich mit HipHop aufgewachsen, aber mit dem aktuellen „Ich verfluche alles-HipHop“ kann ich nichts anfangen. Über was sollten wir uns in Europa oder den USA beschweren? Aktuell sind wir das finale Produkt der Evolution und leben hier im Westen in der absoluten Komfortzone. Diese Gedanken einer verunsicherten, teils auch verführten Generation spiegeln sich auch in meinen Songs wider.

Songwriting ist für Sie eine durchaus ernsthafte Sache.

Musik hat eine unheimliche Kraft und kennt eigentlich keine Grenzen. Wenn du einen wirklich guten Song schreibst, dann spricht die ganze Welt durch ihn für drei Minuten dieselbe Sprache. Aber nur, wenn er rein und aufrichtig ist.

Sie sind auch Künstler. Entstehen Ihre Songs und Bilder eigentlich gleichzeitig?

Natürlich. Ich schreibe ja sehr viele Texte, und die finden sich dann in irgendeiner Form auch in meinen Bildern wieder. Auf dem Cover meines Albums sieht man in meinem Rücken auch ein Bild, das eigens für die Platte entstanden ist. Es gibt auf YouTube einen Videoclip, in dem ich über mein Album spreche und gleichzeitig an diesem Bild male.

Sie sehen also beim Songwriting auch Bilder?

Songs und Texte entwickeln auch eine visuelle Kraft. Manchmal ist die Musik der Soundtrack für meine eigene Traumwelt und die Filme, die in mir ablaufen.

Wie wichtig ist es Ihnen, mit diesen Stücken auf die Bühne zu gehen?

Live zu spielen ist alles. Deshalb habe ich überhaupt damit begonnen, Musik zu machen. Du kannst auf die Bühne gehen, deine eigenen Sachen spielen, alles geben und dich so intensiv ausdrücken, wie es sonst kaum möglich ist.

Info IAMJJs Erstling „Bloody Future“ ist bei Warner Music erschienen.

https://iamjjofficial.com