Baden-Baden wird demnächst wieder zur Pop-Metropole: Stars und Newcomer treffen sich vom 12. bis 14. September in der Kur- und Festspielstadt am Schwarzwald zum SWR3 New Pop Festival. Zum 25-jährigen Bestehen stehen elf reguläre Konzerte auf dem Programm - und ein bereits ausverkauftes Jubiläumskonzert mit Sänger Tim Bendzko am 15. September. Eröffnet wird das Festival mit der irischen Band Picture This, die mit Songs wie „One Drink“ und „Take My Hand“ in ihrer Heimat Erfolge feiert und nach Einschätzung von SWR3 „kurz vor dem Sprung zu einer internationalen Karriere“ steht. Außerdem kommen: Lewis Capaldi („Someone You Loved“), Dermot Kennedy („Power Over Me“), Freya Ridings („Lost Without You“), Justin Jesso („Getting Closer“), Dean Lewis, Dennis Lloyd, Declan Joseph Donovan, Christopher, Sam Fender und The Faim („Summer Is A Curse“).

