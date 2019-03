Karlsruhe 12 800 Barock-Freunde besuchen Karlsruher Händel-Festspiele

Karlsruhe / DPA

Die 42. Internationalen Händel-Festspiele am Badischen Staatstheater haben rund 12 800 Besucher angelockt, 500 mehr als im Vorjahr. Die Plätze der 19 Veranstaltungen seien damit zu fast 90 Prozent belegt gewesen, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Zu sehen war bei den Festspielen, die am 15. Februar begonnen hatten und am Samstag endeten, unter anderem Georg Friedrich Händels (1685-1759) Oper Serse, die in allen fünf Aufführungen ausverkauft war. Die Festspiele bringen jedes Jahr im Februar zahlreiche internationale Gäste nach Karlsruhe.

Händel-Festspiele