Für die zwölf Jahre alte deutsche Schauspielerin Helena Zengel („Systemsprenger“) ist Lady Gaga (34) eine Inspiration. Die Sängerin und Schauspielerin aus den USA habe so viele verschiedene Gesichter, sagte Zengel am Mittwoch in einem Videogespräch mit dem Filmportal „Variety“.

Zengel, die an der Seite von Tom Hanks in dem Western „Neues aus der Welt“ ihr US-Filmdebüt gibt, erschien an der Seite von Kollegen wie Paul Mescal (24, „Normal People“) und Tiffany Boone (33, „Hunters“). Sie zählen zu den zehn von „Variety“ ausgewählten Talenten auf der diesjährigen „Actors to Watch“-Liste.

Über ihren berühmten Co-Star Tom Hanks habe sie zunächst nicht viel gewusst, räumte Zengel in gutem Englisch ein. Doch dann habe sie vor dem Dreh viele seiner Filme angeschaut und ein Aha-Erlebnis gehabt. „Auf dem Set war er ein wirklich netter Kerl“, sagte die Nachwuchsdarstellerin über den Oscar-Preisträger. Hanks spielt in dem Western einen Nachrichtenboten im Jahr 1870, der auf das Mädchen Johanna (Zengel) trifft, das von einem indigenen Volk großgezogen wurde.

