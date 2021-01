Marvel-Erfolgsproduzent Kevin Feige (47) hat offenbar einen Autor für sein geplantes „Star Wars“-Projekt gefunden.

Michael Waldron, der zuletzt das Skript für „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ lieferte, soll als Drehbuchautor an Bord sein, wie die US-Branchenblätter „Variety“ und „Deadline.com“ berichteten. Waldron ist auch Mitproduzent und Verfasser der neuen Marvel-Serie „Loki“ beim Streamingdienst Disney+ mit Tom Hiddleston in der Hauptrolle.

Feige und Lucasfilm hatten 2019 die Pläne für den noch titellosen Film aus dem „Star Wars“-Universum bekanntgegeben. Das Projekt ist weitgehend unter Verschluss. Im Dezember hatte Disney unter anderem neue „Star Wars“-Serien und zwei neue Sternenkrieger-Kino-Projekte angekündigt. „Wonder Woman“-Regisseurin Patty Jenkins soll „Star Wars: Rogue Squadron“ für einen Kinostart im Dezember 2023 inszenieren. Zudem ist ein noch titelloser „Star Wars“-Spielfilm unter der Regie des Neuseeländers Taika Waititi („Thor: Tag der Entscheidung“) geplant.

Feige gehört zu den einflussreichsten Produzenten Hollywoods. Er ist für Blockbuster wie die „Avengers“-Reihe, „Iron Man“ oder „Spider-Man“ verantwortlich.

© dpa-infocom, dpa:210108-99-939211/3