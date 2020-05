Die zweifache Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett („Blue Jasmine“, „Aviator“) will vor der Kamera die Muskeln spielen lassen. Die 51-Jährige hat den Zuschlag für die Hauptrolle in der Filmadaption des Videospiels „Borderlands“ erhalten.

„Wir heißen Cate Blanchett in der Welt von Borderlands willkommen“, teilte das Studio Lionsgate am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter mit. Die Australierin soll die Figur Lilith spielen, eine sogenannte Sirene mit Superkräften. Blanchett war zuletzt unter der Regie von „Boyhood“-Regisseur Richard Linklater in der Drama-Komödie „Bernadette“ (2019) zu sehen.

Horror-Spezialist Eli Roth („Hostel“, „Death Wish“) ist bei „Borderlands“ als Regisseur an Bord. Er schätze sich so glücklich, mit der fantastischen Schauspielerin zu arbeiten, sagte Roth in einer Mitteilung. Sie könne einfach alles, von Drama über Comedy bis zu Action. Roth und Blanchett drehten 2018 bereits den Fantasyfilm „Das Haus der geheimnisvollen Uhren“.

Die Shooter-Serie „Borderlands“ kam 2009 auf den Markt. In dem Spiel geht es darum, Monster, Kampfroboter und andere Feinde zu besiegen, Erfahrungspunkte und vor allem immer neue Waffen zu sammeln. Hintergrund ist eine Science-Fiction-Geschichte um den fernen Planeten Pandora mit sehr viel humorvollen Anspielungen auf Phänomene unserer Zeit.