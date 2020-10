Es ist Zeit in eine andere Welt einzutauchen: die Welt gigantischer Monster. Demnächst kommt „Monster Hunter“ mit Captain Artemis und ihrem Team in die deutschen Kinos. Die Soldaten befinden sich in einem Kampf ums Überleben mit gigantischen Gegnern.

Alle Infos zur Verfilmung der Videospielreihe bezüglich des Kinostarts, der Handlung und der Besetzung findet ihr hier.

„Monster Hunter“: Kinostart am 3. Dezember 2020

„Monster Hunter“ kommt weltweit am 03.12.2020 in die Kinos. Der Film „Monster Hunter“ basiert auf dem gleichnamigen Videospiel-Franchise von Capcom. Das erste Videospiel der Reihe kam schon 2014 auf den Markt.

„Monster Hunter“: Worum geht es in dem Film?

Während eines Einsatzes zieht ein unerwarteter Sandsturm auf und zieht Captain Artemis und ihre Einheit in eine neue Welt. In dieser Welt gelten andere Regeln und andere Kreaturen herrschen: Monster. Die Soldaten stellen schockiert fest, dass dieses Territorium von den Monstern bis auf das Äußerste verteidigt wird. Das Problem dabei ist, dass die Kreaturen mit herkömmlichen Waffen des Militärs nicht getötet werden können. Also müssen Artemis und ihre Einheit sich etwas anderes überlegen. Dabei treffen sie auf einen mysteriösen Hunter. Er scheint den Monstern immer einen Schritt voraus zu sein. Hunter scheint Teil von etwas größerem zu sein. Einem Team, welches von Admiral angeführt wird. Es droht eine große Gefahr für beide Welten. Die einzige Möglichkeit ist ein vereinter Kampf beider Welten – Seite an Seite kämpfen sie gegen die Giganten.

„Monster Hunter“: Der Trailer

Werft einen Blick in den Trailer von „Monster Hunter“ um bereits einen Vorgeschmack zu dem Fantasy-Actionthriller zu bekommen:

Youtube Der Trailer zum Film

„Monster Hunter“: Besetzung, Regie und Produzenten

Alle bisher bekannten Schauspieler in der Übersicht:

Milla Jovovich bekannt aus „Resident Evil“

Tony Jaa bekannt aus „xXx: Die Rückkehr des Xander Cage“

Tip T.I. Harris

Meagan Good bekannt aus „Star“ und „Code Black: Ärzte am Limit“

Diego Boneta bekannt aus „Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie“

Josh Helman bekannt aus „Mad Max: Fury Road“ und „X-Men: Zukunft ist Vergangenheit“

Ron Perlman bekannt aus „Hellboy“ und „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“

Jin Au-Yeung

Jannik Schümann

Paul W. S. Anderson hat das Drehbuch des neuen Films „Monster Hunter“ geschrieben und führte außerdem Regie. Produzenten des Kinofilms sind Jeremy Bolt und Paul W. S. Anderson von Impact Pictures. Von Constantin Film waren Robert Kulzer und Martin Moszkowicz als weitere Produzenten vertreten. Head of VFX – und nebenbei auch Produzent – war Dennis Berardi. Die Dreharbeiten fanden bereits im Oktober 2018 in Südafrika und Namibia statt.