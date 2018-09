Animations-Hit von 1996 LeBron James und Ryan Coogler drehen „Space Jam“-Fortsetzung

Los Angeles / DPA

Die amerikanische Basketball-Ikone LeBron James (33) und „Black Panther“-Regisseur Ryan Coogler (32) packen einen gemeinsamen Film an. Das Duo will mit dem Studio Warner Bros. eine Fortsetzung des Animations-Hits „Space Jam“ (1996) auf die Leinwand bringen.

James, der Basketball-Superstar der Los Angeles Lakers, gab die Zusammenarbeit am Mittwoch über seine Produktionsfirma SpringHill Entertainment via Twitter bekannt. Coogler ist als Produzent an Bord, die Regie übernimmt Terence Nance. Es ist die erste größere Filmrolle für James, der in der Komödie „Dating Queen“ (2015) eine kleine Gastrolle hatte.

In dem Original-Hit „Space Jam“, einer Mischung aus Trickszenen und Live-Action, sind der damalige Star-Basketballer Michael Jordan und der Zeichentrickhase Bugs Bunny die zentralen Figuren. Bunny und seine Kumpanen müssen in einem Basketballspiel gegen Außerirdische antreten, sie bitten Jordan um Hilfe.

Eine „Space Jam“-Fortsetzung war in Hollywood lange geplant, zeitweise war „Fast&Furious“-Regisseur Justin Lin im Gespräch. Die Dreharbeiten für die noch titellose Neuauflage sind für 2019 geplant.

