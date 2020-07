Autokinos und Open Air Kinos wieder einen regelrechten Ansturm. Kein wunder, denn nicht nur die Besucher können hier sicher vor einer Ansteckung mit dem gefährlichen Virus sein, sondern auch für die Betreiber ist es leichter die hohen Anforderungen umzusetzen, um die Gesundheit der Gäste zu schützen. Durch die Zwangspause der Kinos wegen Corona , erleben dieundwieder einen regelrechten Ansturm. Kein wunder, denn nicht nur die Besucher können hier sicher vor einer Ansteckung mit dem gefährlichen Virus sein, sondern auch für die Betreiber ist es leichter die hohen Anforderungen umzusetzen, um dieder Gäste zu schützen.

Wo gibt es Autokinos und Open Air Kinos in der Region?

Viele Veranstaltungen sind schnell ausverkauft. Doch es kommen immer neue Freilichtkinos dazu. Und auch das Konzept der bestehenden passt sich ständig an und entwickelt sich weiter. Wo die Kinos unter freiem Himmel in der Region zu finden sind und was dort geboten wird sowie Infos zu Programm, Preisen und Angebot, gibt es hier in einer Übersicht.

Autokino und Open-Air-Kino mit Beach Club auf dem Volksfestplatz in Ulm

Das Autokino am Ulmer Volksfestplatz hat sich ab Dienstag in ein Open-Air-Kino verwandelt. Nebenan hat das Team des Dietrich-Theaters einen Beach-Club eingerichtet. Plätze für Autokino Kino es weiterhin.

Xinedome-Autokino auf Blautalcenter bekommt Sky-Lounge mit Bar

Neben dem Dietrich-Theater verändert auch das Xinedome sein Autokino-Konzept in Ulm. Auf dem Dach des Blautalcenters entsteht eine Sky-Lounge mit Liegestühlen und Bar - Filme laufen weiterhin.

Donauflimmern: Open-Air-Kino startet wieder – Diese Filme laufen im SSV-Bad

Das traditionsreiche Open-Air-Kino Donauflimmern geht in eine neue Runde. Ab dem 17.07.2020 laufen im SSV-Bad wieder Filme.

Anfang August startet im Residenzschloss Bad Urach das Open-Air-Kino

Das Forum 22 startet in Kooperation mit der Stadtverwaltung Bad Urach ab Anfang August in die Open-Air-Kinosaison. Dabei sollen vor allem europäische Autorenfilme auf dem Programm stehen, die normalerweise schnell untergehen.

Großes Finale im Autokino in Geislingen

Mit einem abwechslungsreichen Programm geht in Geislingen die Autokino-Zeit zu Ende. Fünf-Täler-Kinotag in Kooperation mit dem Alpenverein. Das ist im Geislinger Open Air Kino geboten.

Internationale Klassiker und deutsche Filme im Autokino Hechingen

Das Hechinger Autokino zeigt eine bunte Auswahl an Filmen. Von internationalen Klassikern der Filmgeschichte laufen dort auch aktuelle deutsche Komödien.

Cinecity plant neues Open Air Kino in der Jagstaue – Eislaufbahn im Winter

In seiner nächsten Sitzung beschäftigt sich der Gemeinderat mit dem Projekt „Jagstflimmern“, einem Open Air kino, von Tilman Wagner. Im Winter könnte Fläche in der Paradeisallee als Eislaufbahn genutzt werden.

Autokino noch bis August – Staufen Movieplex öffnet wieder im Juli

Nachfrage nach Filmen bei der EWS-Arena eher verhalten. Göppinger Kino Staufen Movieplex zeigt ab Juli wieder Filme.

