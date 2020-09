Jim Knopf bricht zu einem neuen Abenteuer auf: In „Jim und die Wilde 13“ muss Jim zusammen mit Lukas sich gegen den Piratenkapitän behaupten. Der Kinostart des Films „Jim Knopf und die Wilde 13“ ist am 8.10.2020. Es handelt sich dabei um die Forsetzung von „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Der Film ist ab FSK 0 freigegeben und hat damit keine Altersbeschränkung.

„Jim Knopf und die Wilde 13“ – Inhalt: Worum geht es?

Basierend auf dem gleichnamigen Buch „Jim Knopf und die Wilde 13“ von Michael Ende handelt der Film von den Abenteuern des Jim Knopfs und Lokführer Lukas. Im zweiten Teil hat „Die Wilde 13“ von Frau Mahlzahns Niederlage erfahren und will sich nun dafür rächen.

„Jim Knopf und die Wilde 13“ Trailer

Hier ist der offizielle Trailer zum Film:

Youtube Der Trailer zum Film

„Jim Knopf und die Wilde 13“ Cast

Alle Schauspieler der Fortsetzung:

Solomon Gordon: Jim Knopf

Henning Baum: Lukas der Lokomotivführer

Uwe Ochsenknecht: König Alfons der Viertel-vor-Zwölf

Annette Frier: Frau Waas

Christoph Maria Herbst: Herr Ärmel

Milan Peschel: Herr Tur Tur

Rick Kavanian: Piratenkapitän „Die Wilde 13“

Leighanne Esperanzate: Prinzessin Li Si

Kao Chenmin: Kaiser von Mandala

Eden Gough: Ping Pong

Ozzie Yue: Pi Pa Po

„Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“: Was passierte in Teil 1?

Auf der Insel Lummerland leben nur vier Personen:

König Alfons der Viertel-vor-Zwölf

Lokomotivführer Lukas

Frau Waas

Herr Ärmel

Der Postbote liefert eines Tages ein falsches Paket ab: Jim Knopf. Damit ist die Insel um einen Bewohner reicher. Er geht bei Lokomotivführer Lukas in die Lehre, aber König Alfons sorgt sich um eine Überbevölkerung des verschlafenen Lummerlands. Er will Emma – die Lokomotive von Lukas – stilllegen. Kurzerhand brechen Jim und Lukas in ein Abenteuer mit Piraten, Drachen und einem Treffen mit dem Kaiser von Mandala auf.