Neues aus Hollywood Jennifer Lopez für Filmrolle als Ex-Stripperin engagiert

Los Angeles / DPA

Jennifer Lopez (49) soll in dem geplanten Film „Hustlers“ die Hauptrolle als Ex-Stripperin spielen, die zusammen mit anderen Frauen reiche Kunden ausnehmen will.

Keine andere Schauspielerin könnte diese Figur mit so einer „Vielschichtigkeit, Menschlichkeit und Intelligenz“ darstellen, sagte die Regisseurin Lorene Scafaria („Mit besten Absichten“) am Montag dem US-Branchenblatt „Hollywood Reporter“ über die Rollenbesetzung.

Scafarias Film beruht auf der wahren Geschichte einer Gruppe von früheren Stripperinnen in New York, die einen Plan ausheckten, ihren reichen Wall-Street-Kunden Zehntausende Dollar aus der Tasche zu ziehen. Die Regisseurin schrieb auch das Skript nach der Vorlage eines Artikels von 2015 in der US-Zeitschrift „New York Magazine“. Lopez soll die Anführerin der Frauen spielen.

Die aus der New Yorker Bronx stammende Sängerin war schon in mehreren Filmen Hauptdarstellerin, darunter in den Komödien „Wedding Planner - verliebt, verlobt, verplant“, „Manhattan Love Story“ und „Das Schwiegermonster“. Zuletzt spielte sie im Psychothriller „The Boy Next Door“ mit.