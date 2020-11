Der neue „James Bond“-Film startet ein ganzes Jahr später in den deutschen Kinos: Ursprünglich war der Filmstart für das Frühjahr 2020 geplant, nun erscheint „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ erst zu Ostern 2021 auf der Leinwand. Die Handlung des Films, den Trailer und alle Infos rund um die Besetzung und mehr haben wir euch auf einen Blick zusammengefasst.

„James Bond“- Kinostart in Deutschland verschoben

Wie so viele andere Filme in den vergangenen Monaten wurde auch dieser Film mehrmals verschoben. Am 12. November sollte es dann eigentlich soweit sein, aber der Filmstart wurde abgesagt.

In den USA soll der Film am 02. April 2021 starten. Für Deutschland wurde noch kein neuer Termin bekannt gegeben.

Stream statt Kinostart? Fans starten kuriose Aktion

Nach der erneuten Verschiebung des Kinostarts von „No Time To Die“ hat die Gruppe „Team Bond“ eine Kampagne gestartet. Ihr Ziel ist es, den Film und die Rechte an diesem zu erwerben und so den Fans das Filmerlebnis zu ermöglichen. Ein Sprecher der Produktionsfirma stellte aber klar, „Der Film steht nicht zum Verkauf.“ Denn der Filmstart wurde verschoben, „um das Filmerlebnis für ein weltweites Kinopublikum zu ermöglichen.“

Handlung von „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“

James Bond befindet sich im Ruhestand auf Jamaika, als sein alter Freund, der CIA-Agent Felix Leiter ihn kontaktiert. Er bittet ihn, einen entführten Wissenschaftler zu retten. Der Bösewicht Safin will die Technologie des Wissenschaftlers für seine Zwecke nutzen. Wird Bond seine Mission erfolgreich abschließen und mit dem Leben davonkommen?

Trailer zum neuen „James Bond“-Film

Der Trailer zum Film gibt einen ersten Einblick, was die Zuschauer erwartet.

Besetzung von „James Bond 007“: Die Schauspieler im Cast

Für den Streifen konnte die Produktion erneut zahlreiche namhafte Schauspieler und Schauspielerinnen gewinnen:

Daniel Craig als James Bond 007

Léa Seydoux als Madeleine Swann

Ralph Fiennes als Gareth Mallory „M“

Ben Whishaw als „Q“

Naomie Harris als Eve Moneypenny

Rory Kinnear als Bill Tanner

Jeffrey Wright als Felix Leiter

Christoph Waltz als Ernst Stavro Blofeld

Rami Malek als Safin

Lashana Lynch als Nomi

Song „No Time To Die“ von Billie Eilish

Singer-Songwriterin Billie Eilish singt den neuen Titelsong „No Time To Die“ für den James-Bond-Film. Der Song verbindet den klassischen James-Bond-Sound und den zarten Gesang von Billie Eilish.

Wer wird der neue James Bond?

Die Gerüchteküche brodelt. Immer wieder werden neue Gesichter für den Agenten vorgeschlagen. Zuletzt machte das Gerücht die Runde, Lashana Lynch sei schon die neue Agentin 007. Sie trägt die Dienstnummer aber im neuen Streifen nur vorübergehend bis Daniel Craig wieder einspringt. Aber auch nach diesem Film soll sie wohl nicht die Rolle übernehmen. Die Produzentin Barbara Broccoli hat es definitiv ausgeschlossen, dass es einen weiblichen 007 geben wird. Sie meint dazu: „Ich glaube, das gibt es nicht. Er kann genau derselbe bleiben. Aber er reagiert zwangsläufig anders, weil die Frauen, mit denen er zu tun hat, ihn geistig und körperlich herausfordern."

Weitere Kandidaten werden schon heiß gehandelt: Idris Elba, Tom Hiddleston, Tom Hardy, Richard Madden, Henry Cavill, Michael Fassbender und Damian Lewis.

Wer war schon alles James Bond?

Die James-Bond-Darsteller wechselten mehrmals. Diese Schauspieler übernahmen bisher die Rolle des Agenten James Bond:

Sean Connery – sechs Mal – von 1962–1967 und 1971

George Lazenby – einmal – 1969

Roger Moore – sieben Mal – 1973–1985

Timothy Dalton – zwei Mal – 1987–1989

Pierce Brosnan – vier Mal – 1995–2002