Neues aus Hollywood Helen Mirren und Ian McKellen in Thriller-Laune

Los Angeles / DPA

Hochkarätige Besetzung für den Thriller „The Good Liar“: Oscar-Preisträgerin Helen Mirren (72, „Die Queen“) und „Herr der Ringe“-Star Ian McKellen (78) werden die Hauptrollen übernehmen, wie das US-Branchenblatt „Hollywood Reporter“ berichtet. Sie treten dabei für „Die Schöne und das Biest“-Regisseur Bill Condon vor die Kamera.

Als Vorlage dient der Erstlingsroman des Briten Nicholas Searle. Die Geschichte dreht sich um einen Betrüger (McKellen), der eine reiche Witwe (Mirren) ausnehmen will, dann aber unerwartet Gefühle entwickelt, was zu einem Katz-und-Maus-Spiel führt. Condon und McKellen arbeiteten schon bei Filmen wie „Gods and Monsters“ und „Mr. Holmes“ zusammen. Mirren ist ab Donnerstag in dem Gruselstreifen „Winchester - Das Haus der Verdammten“ in den deutschen Kinos zu sehen.

