Kino Google Doodle: Omar Sharif wäre heute 86 geworden

Ulm / Susanne Klöpfer

Der ägyptische Schauspieler wurde international bekannt mit der Rolle als „Doktor Schiwago“. Google Doodle ehrt sein Leben.

Mit den bunten Suchmaschinen-Bildern erinnert Google Doodle immer wieder an verschiedene Schauspieler und Ereignisse. An diesem Dienstag wäre Omar Sharif 86 Jahre alt geworden. Der Schauspieler war vorallem bekannt für seine Rolle als „Doktor Schiwago“.

Nach zahlreichen Rollen in ägyptischen Filmen, hatte Sharif seinen Durchbruch durch den Oscar-gekrönten Film „Lawrence von Arabien“ (1962). Mit „Doktor Schiwago“ stieg Sharif zum internationalen Star auf. Und wurde mit seiner markanten Zahnlücke zum Frauenschwarm der Sechziger- und Siebzigerjahre. Eine Rolle, die Sharif ein Leben lang anhaften sollte. Weitere bekannte Filme mit ihm waren „Dschingis Khan“ (1965), „Die Nacht der Generale“ (1967) und „Funny Girl“ mit Barbra Streisand (1968). Die Kinofilme, die mit Sharif nach den Siebzigern abgedreht wurden, bezeichnete er selbst als „Müll“. Einer seiner späteren Kinorollen war, als türkischer Ladenbesitzer in „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ (2001).

Geboren wurde Sharif am 10. April 1932 in Alexandria in Ägypten. Sein Vater war Holzhändler. Später zog die Familie nach Kairo, wo Sharif aufwuchs. Wegen seines Berufswunsches Schauspieler zu werden, besuchte Sharif eine königliche Akademie für Darstellungskunst in London. Mit 21 Jahren heiratete er Faten Hamama, eine ägyptische Schauspielerin. Nach der Scheidung 1974, soll Sharif nur noch einsam in Hotels in Paris und Kairo gelebt haben. Bridge spielen, galt für ihn eine große Liebe gewesen sein.

Neben Preisen, wie den Golden Globe Award, erhielt Sharif 2005 die UNESCO Eisenstein Medaille, für seinen „kulturellen Dialog und die Vielfalt als Schauspieler“.

Am 10.Juli 2015 starb Omar Sharif in Kairo an einem Herzinfarkt. Er wurde 83 Jahre alt.