Kino-Trailer Von diesen Klassikern plant Disney Realverfilmungen

Der König der Löwen, Aladdin und Mulan: Disney bringt viele bekannte Gesichter zurück auf die Kino-Leinwand. Ein Überblick.

Mufasa eilt Simba zur Hilfe, Mulan greift zur Rüstung ihres Vaters und Mary Poppins zieht aus ihrer Tasche einen Kleiderständer: Szenen wie diese haben sich in das kollektive Gedächtnis der Disney-Fans eingebrannt. Was dazu führt, dass diejenigen, die damals fasziniert im Kino saßen, die Filme heute ihren eigenen Kindern zeigen.

Kein Wunder, dass Disney längst entdeckt hat, dass sich mit den Klassikern auch heute noch viel Geld verdienen lässt: mit realistisch animierten Remakes und Fortsetzungen. „Die Schöne und das Biest“ und das „Dschungelbuch“ wurden bereits neu verfilmt, Winnie Pooh bekam mit dem Film „Christopher Robin“ eine Fortsetzung.

In den kommenden Monaten und Jahren sollen viele weitere Disney-Lieblinge auf die Kino-Leinwand zurückkehren. Zu einigen der kommenden Realverfilmungen gibt es schon Trailer.

Mary Poppins’ Rückkehr

London um das Jahr 1930. Jane (Emily Mortimer) und Michael Banks (Ben Wishaw) sind längst erwachsen. Doch ihr Leben haben sie wohl nicht ganz unter Kontrolle.

Wie schon im Originalfilm aus dem Jahr 1964 kommt Hilfe von oben: Mary Poppins (Emily Blunt), offensichtlich um keinen Tag gealtert, kehrt zurück und sorgt erneut für Ordnung in der Familie Banks. Regie führt Rob Marshall.

Kinostart: 20. Dezember 2018

Dumbo

Ein Elefant mit Segelohren – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Auch „Dumbo“ kommt wieder in die Kinos. In der Fortsetzung des Films von 1941 verhilft der kleine Elefant mit den riesigen Ohren einem Zirkus, der in Schwierigkeiten steckt, zu einem Comeback. Holt Farrier (Colin Farrell) kümmert sich um den jungen Dickhäuter, doch dann verpflichtet der ominöse Unternehmer V.A. Vandevere (Michael Keaton) Dumbo für seine eigene Show. Mit Lars Eidinger ist auch ein deutscher Schauspieler am Film beteiligt – zu seiner Rolle des Hans Brugelbecker sind aber noch keine Details bekannt. Regisseur ist Tim Burton.

Kinostart: 4. April 2019

Aladdin

Auch für den Disney-Hit aus dem Jahr 1992 wird es eine Realverfilmung geben. Der kanadische Schauspieler Mena Massoud übernimmt die Rolle des Aladdin. Im Film verliebt er sich in die Tochter des Sultans – Prinzessin Jasmin, die von der britischen Schauspielerin Naomi Scott gespielt wird. Außerdem dabei: Will Smith in der Rolle des Wünsche erfüllenden Dschinni. Die Regie übernimmt Guy Ritchie.

Kinostart: 29. Mai 2019

Der König der Löwen

„Nants ingonyama bagithi Baba“ – Disney hat es sich nicht nehmen lassen und in den ersten Trailer zum Lion-King-Remake gleich den bekannten Song „Der ewige Kreis“ eingebaut. Wie soll man es da schaffen, nicht nostalgisch zu werden?

Nach aktuellem Stand soll die Handlung größtenteils der im Originalfilm von 1994 entsprechen. In der englischen Version wird Simba von Donald Glover, Nala von Beyoncé gesprochen. Regie führt – wie bereits beim Dschungelbuch-Remake – Jon Favreau.

Kinostart: 18. Juli 2019

Mulan

„Schon ein Reiskorn kann die Waage kippen“, prophezeit der chinesische Kaiser im Disney-Film von 1998. „Sieg oder Niederlage, alles kann von einem einzigen Mann abhängen.“ Oder von einer Frau.

Und diese Frau soll 2020 zurück auf die Kino-Leinwand kehren: Hua Mulan (Liu Yifei) will verhindern, dass ihr kranker Vater erneut in der Armee dienen muss – und nimmt seinen Platz ein. Viele Informationen zum Film sind noch nicht nach außen gedrungen, auch ein Trailer lässt noch auf sich warten. Immerhin einen Instagram-Post mit der neuen Mulan gibt es schon. Die Regie übernimmt Niki Caro.

Kinostart: 26. März 2020.

Weitere geplante Filme

Disney plant noch einige weitere Fortsetzungen und Remakes. Bestätigt sind bisher „Pinocchio“, „Die Hexe und der Zauberer“, „Peter Pan“, „Arielle“ sowie „Susi und Strolch“. Außerdem soll der Film „Jungle Book“ aus dem Jahr 2016 eine Fortsetzung erhalten.

