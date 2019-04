Das Warten hat ein Ende! Der erste Star-Wars-Trailer ist da. Auch der Titel wurde verraten: „Episode IX“ heißt „The Rise of Skywalker“.

Darauf haben Star-Wars-Fans monatelang gewartet: Am Freitag ist bei der Star-Wars-Convention in Chicago der erster Teaser-Trailer für „Episode IX“ gezeigt worden. Und damit nicht genug, ist nun auch der Titel des Film bekannt, der die größte Saga der Filmgeschichte zu Ende erzählen wird: „The Rise of Skywalker“.

Zweiminütiger Star-Wars-Trailer

Ein Wüstenplanet, Laserschwerter, Raumschlachten - es sind bekannte Star-Wars-Zutaten, aus denen sich der zweiminütige Clip zusammensetzt. Man sieht die Helden wie Rey, Finn, Poe und Chewbacca, den abgründigen Kylo Ren und die geliebten Roboter. Man sieht einen mächtigen Stunt, düstere Kampfszenen und gewaltige Panorama-Aufnahmen.

Prinzessin Leia zu sehen

Und man sieht sogar Carrie Fisher, die als Prinzessin Leia eine weinende Rey (Daisy Ridley) im Arm hält. Fisher war vor den Dreharbeiten gestorben, wird aber offensichtlich mittels alter, unverwendeter Aufnahmen im neuen Film zu sehen sein.

„Every generation has a legend“, heißt es voller Pathos im Trailer, und: „This christmas the saga comes to an end“. Ja, die Fans werden noch bis Weihnachten ausharren müssen, erst dann kommt das Spektakel in die Kinos.

Star-Wars-Trailer mit gruseligem Ende

Der Zwei-Minuten-Film endet übrigens mit einem gruseligen Lachen. Kommt der Imperator zurück? „No one’s really ever gone“, sagt der Erzähler des Trailers - und die Stimme gehört keinem anderen als Mark Hamill, also Luke Skywalker, der im vorherigen Film seinen Abgang ins immaterielle Reich der Macht vollzogen hat. Oder etwa doch nicht?

Star-Wars-Trailer lässt Fragen offen

Fragen über Fragen, vielleicht auch falsche Fährten, und die Fans können den Trailer jetzt Bild für Bild analysieren und interpretieren. Stirbt jemand in "Episode IX“ einen Heldentod - vielleicht Chewie oder gar C-3PO? Wer sind Reys Eltern? Ist sie tatsächlich eine Skywalker? Wie geht das mit ihr und Kylo Ren weiter? Mit ihr und Finn?

Viele Darsteller bei Trailer-Präsentation in Chicago anwesend

Präsentiert wurde der Trailer am Freitag vor tausenden jubelnden Anhängern bei der Star-Wars-Convention in Chicago. Regisseur J. J. Abrams und Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy plauderten dort ein wenig über den Film, und auch die meisten Darsteller waren anwesend und rissen Witze, von Anthony Daniels (C-3PO) über Daisy Ridley (Rey), Oscar Isaac (Poe) und John Boyega (Finn) bis zum 82-jährigen Billy Dee Williams, der als Lando Calrissian in „Episode IX“ nach ein paar Jahrzehnten Pause wieder auftaucht. Auch wurde ein neuer, süßer, kleiner Roboter namens Dio vorgestellt, der irgendwie an Snoopy erinnert und die Fanherzen gleich zum Schmelzen brachte.

Die Dreharbeiten für „Episode IX“ hatten von August bis Februar in London und Jordanien stattgefunden; jetzt laufen der Endschnitt und die Postproduktion, in der visuellen Effekte, Sounddesign und John Williams’ Musik hinzukommen.

Kein Gesamtkonzept für dritte Trilogie

Vor einigen Tagen hatte Abrams in einem Interview mit „Fast Company“ gestanden, dass es beim Start dieser dritten Star-Wars-Trilogie kein detailliert durchdachtes Gesamtkonzept gegeben hatte. Nachdem Abrams die Kino-Saga 2015 mit der siebten Episode „Das Erwachen der Macht“ wiederbelebt hatte, hatte Rian Johnson 2017 mit dem achten Teil „Die letzten Jedi“ einige überraschende und etliche Fans irritierende Entscheidungen getroffen.

Schwierigkeiten beim Ende für Star-Wars-Geschichte

Nun muss Abrams die Sache zu Ende bringen. Das ist offenbar gar nicht so einfach: „Ich möchte nicht das ,Episode VIII‘-Fass aufmachen, aber das war eine Geschichte, die Rian Johnson auf Grundlage von Teil sieben geschrieben und erzählt hatte, bevor wir uns überhaupt getroffen haben. Also hat er sie in eine andere Richtung gesteuert und wir mussten darauf reagieren“, schilderte Abrams die Schwierigkeiten.

Fehlende Gesamtstruktur war Herausforderung

„Es gab zwar einige größere Ideen für das Gesamtbild, die vor Jahrzehnten erdacht wurden, und außerdem eine Menge Einfälle, die Lawrence Kasdan und ich schon bei ,Episode VII‘ hatten, aber der Mangel an einer klaren, unvermeidlichen Richtung, einer Gesamtstruktur für das ganze Ding, stellte eine enorme Herausforderung dar.“

The Rise of Skywalker - was „ganz Besonderes“

Abrams lässt aber kein Zweifel daran, dass er und sein Co-Autor Chris Terrio damit zurechtgekommen sind. Er glaubt, etwas „Großartiges“ geschaffen zu haben, der fertige Film könnte etwas „ganz Besonderes“ werden, das die Fans mögen werden: „The Rise of Skywalker“.

