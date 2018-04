Auszeichnung Danny DeVito bekommt eigenen Gedenktag

Asbury Park / DPA

Der Schauspieler Danny DeVito (73) bekommt in seinem Heimatbundesstaat New Jersey einen eigenen Gedenktag. Sein Geburtstag, der 17. November, sei nun offiziell „Danny DeVito-Tag“, kündigten Vertreter seiner Heimatstadt Asbury Park und Gouverneur Phil Murphy am Wochenende an.

„Jetzt wo ich eine Ikone bin und einen Danny DeVito-Tag habe, werde ich mein Bestes geben, dass wir in New Jersey Steueranreize verabschieden können, die hier mehr Filmdrehs ermöglichen“, sagte DeVito der „New York Times“.

Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler war mit Filmen wie „Einer flog über das Kuckucksnest“ und „Twins“ weltberühmt geworden. New Jerseys Gouverneur Murphy hatte vor kurzem bereits den 14. April zum „Bon Jovi-Tag“ ernannt. Frontmann Jon Bon Jovi stammt ebenfalls aus dem Bundesstaat.